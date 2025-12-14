反毒書法比賽十四日在六甲國小舉辦

南瀛獅子盃第十三屆反毒宣導書法比賽，昨在六甲國小舉行。(市府提供)

記者盧萍珊/六甲報導

南市毒品危害防制中心、南瀛獅子會，十四日在六甲國小舉辦「南瀛獅子盃第十三屆反毒宣導書法比賽」。市長黃偉哲到場為參賽學生加油打氣，並感謝南瀛獅子會連續十三年舉辦書法比賽，宣導反毒教育。

黃偉哲表示，隨著毒品樣態不斷翻新、新興毒品偽裝手法日益多元，反毒工作更需要從小扎根、從家庭與校園做起。感謝衛生局、南瀛獅子會及六甲國小長期攜手合作，透過書法比賽培養學生專注力與美感，同時將反毒理念融入創作之中，讓孩子在揮毫書寫春聯與反毒標語的過程中，自然深化對毒品危害的認識，也展現公私協力守護下一代的用心與成果。

衛生局指出，根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室今年十月統計，已記錄超過一千三百種新興影響精神物質，顯示新興毒品推陳出新、管制難度不斷攀升，各國公共衛生與防毒工作面臨嚴峻挑戰。

活動結合書法與反毒教育，讓反毒宣導不再停留於單向說教，而是透過學生親自揮毫書寫反毒標語，將理念轉化為具體創作，成為潛移默化的「隱形教材」。