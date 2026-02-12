反毒酒駕宣導女神李多慧上陣 新北警大執法已取締542件

cnews204260212a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為守護道路安全並宣示對毒酒駕「零容忍」，新北市政府警察局局長方仰寧，今（12）日攜手臺灣酒駕防制社會關懷協會、交通運輸業者等，而且邀請了首度擔任「交通安全宣導女神」的韓籍啦啦隊員李多慧及多位藝人，共同號召全民拒絕毒酒駕。市警局表示，現場同步發布亮眼執法成績，自今年 1 月 20 日專案啟動以來，已強力取締542件毒酒駕違規，使事故件數較去年同期有效下降 23%，充分展現市府透過「強力執法、強化宣導、跨域合作」3管齊下，結合社會各界力量，建構安全防護網的決心。

廣告 廣告

市警局表示，新北市長侯友宜在多次會議宣示，強力防制毒駕、酒駕，並指示市府團隊以「強力執法、強化宣導、跨域合作」3管齊下，全力降低酒（毒）駕風險。市警察局自今年1月20日起，實施「酒（毒）駕大執法」，投入大批警力，針對聯外橋梁、餐飲營業場所密集路段及易肇事路段等，加強攔查，展現對酒（毒）駕行為「零容忍」的執法決心。

市交通警察大隊表示，統計1月20日至2月8日專案期間，取締酒（毒）後駕車計542件，較去年同期增加了348件（+179%）；其中10年內累犯達2次以上者48件，也較去年同期增加29件（+153%）；另外涉及刑法公共危險罪者92件，較去年同期增加13件（+16%）。

cnews204260212a03

市警局表示，在強力執法嚇阻下，新北市酒（毒）駕交通事故，已呈下降趨勢。自1月20日起至2月8日止，酒（毒）駕事故共17件，較去年同期下降5件，下降23%，顯示防制成效逐步展現。

市警局指出，也有眾多藝人朋友加入公益發聲行列，包括高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷、林襄、ANDY老爹及湘荷妹妹等；其中，國民女神「李多慧」更擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」，現身力挺並呼籲民眾喝酒不開車、開車不喝酒，拒絕毒酒駕，讓道路更安全。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

銷燬毒品88.88公斤 新興毒品卡西酮類毒品咖啡包最大宗

寵物萌經濟 泰山Cheers氣泡水包裝貓咪限定版

【文章轉載請註明出處】