反毒酒駕宣導女神李多慧上陣 新北警大執法已取締542件
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
為守護道路安全並宣示對毒酒駕「零容忍」，新北市政府警察局局長方仰寧，今（12）日攜手臺灣酒駕防制社會關懷協會、交通運輸業者等，而且邀請了首度擔任「交通安全宣導女神」的韓籍啦啦隊員李多慧及多位藝人，共同號召全民拒絕毒酒駕。市警局表示，現場同步發布亮眼執法成績，自今年 1 月 20 日專案啟動以來，已強力取締542件毒酒駕違規，使事故件數較去年同期有效下降 23%，充分展現市府透過「強力執法、強化宣導、跨域合作」3管齊下，結合社會各界力量，建構安全防護網的決心。
市警局表示，新北市長侯友宜在多次會議宣示，強力防制毒駕、酒駕，並指示市府團隊以「強力執法、強化宣導、跨域合作」3管齊下，全力降低酒（毒）駕風險。市警察局自今年1月20日起，實施「酒（毒）駕大執法」，投入大批警力，針對聯外橋梁、餐飲營業場所密集路段及易肇事路段等，加強攔查，展現對酒（毒）駕行為「零容忍」的執法決心。
市交通警察大隊表示，統計1月20日至2月8日專案期間，取締酒（毒）後駕車計542件，較去年同期增加了348件（+179%）；其中10年內累犯達2次以上者48件，也較去年同期增加29件（+153%）；另外涉及刑法公共危險罪者92件，較去年同期增加13件（+16%）。
市警局表示，在強力執法嚇阻下，新北市酒（毒）駕交通事故，已呈下降趨勢。自1月20日起至2月8日止，酒（毒）駕事故共17件，較去年同期下降5件，下降23%，顯示防制成效逐步展現。
市警局指出，也有眾多藝人朋友加入公益發聲行列，包括高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷、林襄、ANDY老爹及湘荷妹妹等；其中，國民女神「李多慧」更擔任「新北警反毒酒駕倡議女神」，現身力挺並呼籲民眾喝酒不開車、開車不喝酒，拒絕毒酒駕，讓道路更安全。
照片來源：新北市警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
談軍購稱與柯文哲、陳清龍有共識 黃國昌：最後通過不會是行政院版
總統賴清德昨敦促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆國防特別條例草案，否則條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單，立法院民眾黨團疑似願讓政院版付委；民眾黨主席黃國昌今（12）日受訪時直嗆，民眾黨的版本是最好的版本，「我相信最後通過的不會是行政院的版本」，他跟前黨主席柯文哲、立法院民眾黨團總召陳清龍「有很強
美國擬增派「布希號」航母赴中東 川普會晤納坦雅胡未拍板伊朗對策
美國總統川普11日表示，他與以色列總理納坦雅胡進行了一次會談，但並沒有任何最終決定。美國官員透露，五角大廈已指示第二個航空母艦打擊群做好部署到中東的準備。伊朗總統則表
澄清李貞秀補辦證明原委 白嗆問邱垂正：要全面回溯上萬陸配投票資格？
民眾黨「陸配」立委李貞秀被質疑違反《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，陸委會主委邱垂正今（12日）也指李2025年才放棄中國戶籍，代表選舉時還擁有「雙重戶籍」，所以參選資格有問題。對此，民眾黨團回應，陸配來台設戶籍登記、取得中華民國護照後，已被要求註銷對岸戶籍，但因內政部去年突要求再補繳證明，所以許多人又再跑一趟，因此絕非邱口中的2025年；並反問邱垂正是否要全面回溯，去年補繳證明的上萬陸配投票、考試及公職資格？
白營同意政院版軍購條例付委 洪孟楷：沒跟國民黨討論過
政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營杯葛，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍11日再宣布，會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。對此，國民黨立委洪孟楷也透露，據自己了解，民眾黨同意將政院版本軍購條例付委，事前並沒有和國民黨討論過。
林安可背部緊繃憂牽動經典賽 西武教頭透露無礙
（中央社記者蘇志畬台北12日電）日本職業棒球埼玉西武獅隊野手林安可今天未出現在訓練名單，引起球迷關注是否影響為台灣出戰經典賽。西武獅總教練西口文也說，林安可背部稍微緊繃，但14日後可正常訓練。
李貞秀參選資格爭議 陸委會：將找專家學者釐清
（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會主委邱垂正今天表示，民眾黨不分區立委李貞秀在登記成為候選人時有「雙重戶籍」，參選資格有重大爭議；陸委會發言人梁文傑指出，將找專家學者釐清相關問題。
彰化縣台鐵沿線站點最後一塊拼圖 二水MOOVO啟用
（中央社記者鄭維真彰化12日電）二水鄉MOOVO公共自行車今天正式啟用，成為彰化縣第12個啟用MOOVO的鄉鎮市，也是完成縣內台鐵沿線鄉鎮站點最後一塊拼圖，讓通勤、遊憩交通更便捷。
春節前防走私！海巡汪汪隊出動擴大掃蕩防偷渡
春節前防走私！海巡汪汪隊出動擴大掃蕩防偷渡
童子瑋宣布競選籃協理事長 目標整併台灣職籃
（中央社記者陳容琛台北12日電）基隆市議長童子瑋今天正式宣布，將競選中華民國籃球協會理事長一職，首要目標是整併台灣兩大職籃TPBL、P. LEAGUE+，希望讓台灣籃球變得更好，攜手把餅做大。
南韓國情院分析北韓接班人 稱金主愛進入內定階段
南韓國家情報院今（12）日提出報告，分析北韓領導人金正恩的女兒金主愛，最近對國家政策提出建言的行為，研判北韓已經讓金主愛，進入內定接班人的階段。
毒酒駕OUT! 李多慧當"反毒酒駕大使"現身新北宣導
生活中心／綜合報導為了再次宣導，對毒酒駕零容忍，新北市警局舉行反毒酒駕宣導活動，特別找來韓籍啦啦隊女神李多慧，擔任交通安全宣導女神，號召全民拒絕毒酒駕，局長方仰寧也說，在強力取締下，事故率相較去年同期，大幅下降23%。
泰國校園槍擊警匪對峙 18歲男挾持師生遭壓制
泰國11號傍晚發生校園槍擊案，一名18歲男子闖入一所學校開槍，還挾持師生做為人質，警方趕到現場，警匪對峙約2小時後，嫌犯棄械投降，人質都平安，不過有一名師長跟一名女學生遭槍擊受傷。疑不滿妹妹遭體罰 青
毛孩超萌扮裝遊行「聖鬥士星矢」也來了！
玻利維亞科恰班巴近日舉辦盛大的萌寵遊行，不僅有聖鬥士星矢還有「消防英雄」，更有地獄哏的「熱狗」裝扮。每個造型都萌爆啦！而遊行背後的意義則是試圖傳達愛護動物、負責任飼養的理念。 ©音樂來源：[Viva o Samba] via Canva
楊小黎控《世紀血案》製作涉詐欺！寄律師函求償：本人詫異痛心
取材台灣歷史重大社會案件的爭議電影《世紀血案》，因未獲得當事人與家屬授權，且疑似對所有演員群們欺騙隱瞞實情，強行拍攝殺青，引發外界撻伐。繼演員簡嫚書祭出最後通牒，要求製作方確認解約後，楊小黎也PO出律師聲明，指控製作方詐欺，並要求給予賠償。
快訊／百日咳爆今年首例！5月大男嬰確診「4症狀曝光」
疾管署今（12）日公布今（2026）年首例百日咳確定病例，為北部5個月大男嬰，已按時程接種2劑百日咳疫苗，於今年1月23日起出現咳嗽、喘鳴音、流鼻水及鼻塞症狀，持續就醫但症狀未改善，並出現陣發性咳嗽、呼吸喘等情形，後至醫院就醫，經採檢通報，於2月10日確診為百日咳，目前個案症狀已改善。家庭接觸者4人，其中2名出現疑似症狀，均已安排採檢及評估預防性投藥，將持續健康監測至3月4日止。
最香應援出動！李多慧首任「反毒酒駕女神」 新北警強力取締542件違規
新北市警察局於12日舉辦記者會，除了國民女神「李多慧」受邀擔任倡議女神外，演藝圈大咖如高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷，以及人氣女星林襄、ANDY老爹、湘荷妹妹等也紛紛加入公益行列。首度擔任宣導女神的李多慧在更甜美喊話，呼籲廣大粉絲與民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」...
影/新北警銷燬上億毒品 霹靂小組荷槍實彈押送焚化爐
新北市警局昨（11）日上午辦理「115年上半年第三、四級毒品沒入物銷燬作業」，派出大批霹靂小組警力，押解護送上億元毒品前往新店垃圾焚化廠依法銷燬，，過程嚴謹順利圓滿完成。
反毒酒駕 李多慧偕藝人發聲
記者蔡琇惠∕新北報導 為守護道路安全並宣示對毒酒駕「零容忍」，新北市警…
台中逐步汰換國中小課桌椅 盧秀燕試坐體驗 (圖)
台中市逐年汰換國中小木製課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，預計115年9月完成汰換。市長盧秀燕（前左）12日前往東興國小，親自了解學生領用新課桌椅情形。
四海幫主涉詐團洗錢案 北檢諭令500萬元交保
（中央社記者林長順台北12日電）檢警去年追查有詐團涉將贓款兌換成黃金，再以鉛錫合金製成門擋空運至柬埔寨洗錢，溯源查出四海幫主張男疑為幕後主導者，昨天拘提到案。北檢今天諭令張男500萬元交保，並限制出境出海。