反毒"遊"意思！汐止親子成長班破除迷思

毒品的成癮性，還有對社會的危害層面甚鉅，有時還會偽裝成其他面貌，不經意地出現，讓人防不勝防。新北汐止親子成長班開課，設計了反毒「遊」意思特展，用創意且深入淺出的教育課程，要把毒品從「環境」，甚至是從人的「觀念」裡連根拔除。

慈濟親子成長班老師 陳芳蘭：「吃到了毒品，他的大腦受到傷害，他就不會，他就變得很愛生氣，愛生氣就像這樣，哇。」

一旦成了毒品控制的人偶，便無法做自己，卡哇伊的玩偶，詮釋毒品如何蠶食鯨吞人性。

慈濟親子成長班老師 陳芳蘭：「我們十分鐘，上一次廁所的話，一個小時要幾次？六次，六次，那你一直上廁所怎麼辦，可以出來上課嗎？不行。」

形容他人傻，有一說叫「腦洞」，吸毒者吞毒行徑，就像被毒侵蝕的腦子，是真的有洞。

慈濟親子成長班老師 陳芳蘭：「洞更多，這個呢，腦洞大開。」

瞧小朋友雙手抱頭，不敢置信，事實上知人知面不知心，當「毒品」偽裝成壞皇后的「毒蘋」，腦波弱的你，扛得住誘惑嗎？

慈濟親子成長班老師 梁明義：「這個不用錢耶，不用錢，吃吃看，要不要吃吃看，不用錢，膽小鬼吃不吃，不吃，還是不吃。」

慈濟親子成長班成員 游凡禾：「就算是朋友，也不要太輕易相信他，對這種朋友，要用走為上策法。」

家長 闕祈安：「我剛好前兩個禮拜，參加學校的反毒宣導的活動，那其實我覺得，講的，我覺得，我知道知識面，可是我不知道，怎麼回家去跟孩子，在生活上連結，那我覺得今天喔，原來是要這樣子，去連結給孩子的。」

慈濟在汐止的親子成長班，用一堂課、用案例、用比喻，生動聊完「毒品現形記」，反毒防毒，趁小打預防針，為孩子提前加一座百毒不侵的金鐘罩。

