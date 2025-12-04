反派女星李沛綾私下超反差？住高級大樓遭鄰投訴

娛樂中心／李汶臻報導

女星李沛綾2024年與富商前夫簽字離婚、狠斷18年婚姻。不時就透過社群分享生活日常的她，日前發文談到自己被樓下鄰居投訴「聲太大」，讓她忍不住在貼文中反問「這個高級大樓的隔音這麼差嗎？」，並傻眼透露，自己在家都穿保暖的毛拖鞋走路。事發隔天，她再度PO文更新事件發展，其中「這1舉動」獲得大批粉絲留言猛讚。

48歲李沛綾過去出演過不少經典八點檔，包括《金枝玉葉》、《飛龍在天》、《娘家》等。她時常在劇中飾演反派角色，《飛龍在天》中的大反派「艷秋」、《不了情》中搶走大姐男友的壞女人。她2023年睽違12年重返民視八點檔戲劇《市井豪門》，隨後在《愛的榮耀》中飾演反派「陳雪英」一角，近來更準備投入民視最新八點檔《豆腐媽媽》拍攝。

李沛綾「斷開富商前尪」私下超反差？住高級大樓「遭鄰居投訴」始末曝

女星李沛綾不時就透過社群分享生活日常。（圖／翻攝自李沛綾臉書）





儘管在劇中飾演的反派角色，總讓人氣得牙癢癢，但私底下的她卻跟劇中形象全然不同，有著驚天反差。她日前發文透露，自己下午至傍晚時段陪家人在家跳有氧運動，怎料收到管理室來電，稱樓下住戶反應「腳步聲太大」。對於被鄰居投訴，李沛綾提到「大樓規範是晚上10點之後要保持安靜」，讓她疑惑反問：「有腳步聲或是音樂聲都不行？」，並抱怨說：「就算沒有運動，只是一般走路也說我們的腳步聲太大？」、「這個高級大樓的隔音這麼差嗎？而且我們都還穿著保暖的毛拖鞋走路」，她最後還詢問大家「遇過這麼敏感的鄰居嗎？」。





李沛綾「斷開富商前尪」私下超反差？住高級大樓「遭鄰居投訴」始末曝

李沛綾透露自己住高級大樓，並分享自己遭樓下鄰居的始末。（圖／翻攝自李沛綾臉書）





李沛綾隨後又上傳貼文、更新事件後續並同步附上多張畫面。經她進一步瞭解後，得知樓下的鄰居是老人家，但礙於女兒有舞蹈表演，但又考慮到老人家的身心生活，李沛綾在家中地板狂鋪三層「先是一層地毯、第二層鋪上瑜伽墊，第三層再鋪上地毯」，希望在儘量改善腳步聲情況、避免再影響到鄰居。李沛綾透露自己鼻子很容易過敏，其實並不適合擺地毯，但她認為鄰居之間和樂很重要，「讓老人家身心舒服更重要」。貼文曝光後，李沛綾的超貼心舉動，獲得大批粉絲留言猛讚：「沛綾人美心更善」、「好鄰居，超佛心」、「姐姐真是將心比心」，也釣出女星葉家妤留言：「姊真的太貼心惹啦」。





李沛綾「斷開富商前尪」私下超反差？住高級大樓「遭鄰居投訴」始末曝

李沛綾發文更新遭鄰居投訴的後續發展。（圖／翻攝自李沛綾臉書）









李沛綾「斷開富商前尪」私下超反差？住高級大樓「遭鄰居投訴」始末曝

李沛綾遭鄰居投訴「腳步聲音太大」，曬圖曝光解決方案。（圖／翻攝自李沛綾臉書）





原文出處：女星李沛綾「狠斬18年婚」私下超反差？住高級大樓「遭鄰居投訴」始末曝

