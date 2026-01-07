反派越壞我更愛！國家影視聽中心特別企劃「童心電影院」

《名偵探柯南》系列坐擁無數粉絲的帥氣反派「怪盜基德」。（TMS ENTERTAINMENT CO.， LTD.

國家影視聽中心為親子與全年齡觀眾特別推出的帶狀節目「童心電影院」，每季聚焦主題選片，2026年首檔以「驚險怪盜世界」吸引眾人目光！片單一字排開讓大人小孩全體陷入瘋狂，魯邦三世、怪盜基德、超級狐狸先生和羅賓漢跨時代、跨國籍帥氣集合，刺激、冒險還有正義將在怪盜世界刺激展開！

名導宮崎駿於1979年首次執導的動畫長片《魯邦三世卡里奧斯特羅城》！本片為「驚險怪盜世界」打頭陣，潛水、飛車、飛簷走壁，紳士盜賊魯邦三世潛進神秘古堡，試圖從卡里奧斯特羅伯爵手裡救出無助的可拉莉絲公主，搞笑驚險之餘，也讓人被魯邦三世亦正亦邪的魅力徹底征服。柯南迷開放尖叫！被無數網友譽為「柯南劇場版系列神作」的《名偵探柯南：世紀末的魔術師》（1999）將重返大銀幕！怪盜基德預告：他將現身大阪，奪走俄羅斯羅曼諾夫王朝的遺產——帝國復活節彩蛋「回憶之卵」，但基德竟意外被槍擊中掉入海中，生死不明，而彩蛋本身也藏著驚人謎團。

美國鬼才導演魏斯安德森備受影迷推崇的首部逐格動畫作品《超級狐狸先生》（2009）也不容錯過。劇本改編英國作家羅爾德達爾所著的兒童小說，年輕時偷遍無數農場的狐狸先生步入婚姻，但他在穩定的家庭日常中，卻隱隱渴望著過去輝煌刺激的竊盜生活。狐狸先生打算偷完最後一把就此金盆洗手，竟意外惹到地表最兇狠的三個農夫，害得讓整個森林的所有動物都被拖下水！一樣由帥氣狐狸作為主角的動畫作品，還有劫富濟貧的英雄《羅賓漢》（1973），牠也是日後賣座動畫《動物方城市》裡的主角狐狸尼克原型參考！為對抗向住民徵收高額稅金、惡名昭彰的約翰親王，身手矯健的羅賓漢在射箭比賽贏得勝利，更與王室成員瑪麗安陷入熱戀。但約翰親王哪有這麼容易放過羅賓漢！他設局引誘羅賓漢，打算放火趕盡殺絕，羅賓漢到底能不能逃過死劫，與瑪麗安有情人終成眷屬呢？

為讓大小朋友身歷其境怪盜世界的驚險刺激，「童心電影院」新年度也推出全新實境解謎遊戲《幻影追跡：底片怪盜的世紀對決》。選在1月17日《名偵探柯南：世紀末的魔術師》及3月14日週六《羅賓漢》映後，邀請身為偵探的觀眾帶著底片怪盜的預告信，在 30 分鐘內解開所有謎題，尋回不翼而飛的珍貴典藏品！

