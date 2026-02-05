反派逆襲？「跩哥馬份」成中國最新吉祥象徵 本人也嚇到轉發

春節將至，許多人開始準備年貨，但在中國《哈利波特》的反派角色「跩哥馬份」竟被印成春聯，成了中國2026馬年的喜慶代表，相關創作更是層出不窮，飾演者湯姆費頓也被嚇到轉發相關報導、影片，引發討論。

「跩哥馬份」在中國成了馬年吉祥象徵。圖／翻攝自微博

湯姆費頓之所以會被印上春聯，與他在《哈利波特》中飾演的角色名稱有關，在台灣該角色被譯為「跩哥馬份」，但在中國則是「德拉科馬爾福」，姓氏中的「馬」與「福」讓不少人聯想到「馬年有福」的吉祥寓意。

此外，劇中他所屬的學院為史萊哲林，代表動物是蛇，今年春節又是蛇年、馬年交替，因此成了中國今年春節的「吉祥象徵」。這波現象也引起國際媒體關注，像是CNN、BBC都有報導，湯姆費頓也在自己的社群平台上轉發多則相關新聞、影片，讓這個特別年節話題再添討論度。

本人也在社群平台轉發相關新聞、影片。圖／翻攝自湯姆費頓@IG

責任編輯／陳俊宇

