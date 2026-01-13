反滲透案舉證不易、法院難定罪 邱垂正籲民眾做執法後盾

陸委會主委邱垂正出席「港覺濠臺IG圖文徵選活動」頒獎典禮前受訪。李佳穎攝



陸委會副主委梁文傑昨（1/12）日於立法院內政委員會備詢時表示「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」，此番發言引起討論。對此，陸委會主委邱垂正緩頰，找到直接證據非常困難，呼籲民眾做執法機關後盾。

內政委員會昨日審查《反滲透法》修法，梁文傑直指，證據是最大問題，出資者與中共黨政軍關係曖昧，難以直接證明受其指揮，並表示「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」，為此遭到國民黨團批評違反無罪推定原則。

對此，邱垂正今（1/13）日出席「港覺濠臺IG圖文徵選活動」頒獎典禮前受訪時，為梁文傑緩頰，邱垂正表示，現行《反滲透法》規定，境外敵對勢力的滲透來源在台灣要有相對應的違法行為，但境外敵對勢力可能只是委託資助滲透行為，手法遭到隱蔽，找到直接證據比較困難。

邱垂正表示，法治國家要依法查證具體事實，呼籲全國人民要做執法單位的後盾，儘量提供證據，讓執法機關能查清違法事實，至於很多立委也希望《反滲透法》執法的範圍應該擴大對象，陸委會予以尊重，將在修法時一併考量。

梁文傑昨晚也再度回應，要構成《反滲透法》、《國安法》的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共機關或其派遣人員的指示而所為，但因為中共往往用各種方式隱蔽人員身份和資金來源，所以當我方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪。這正是偵辦這類案件的最大難題。

梁文傑表示，《反滲透法》通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」，當此中共聲稱要制裁偵辦《反滲透法》和《國安法》的司法人員之時，各個政黨都應該做司法人員的後盾，共同修法更為完備，更有效抵抗中共各種滲透手法。

