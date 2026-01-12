反滲透法上路6年 梁文傑點名2問題：要件特定、罪行不足

陸委會副主委梁文傑備詢。李政龍攝



立法院內政委員會今（1/12）日審理《反滲透法》相關修正草案，民進黨各個立委提案版本將刑度提高、納入更多可能受滲透的行為。陸委會副主委梁文傑則認為，現行的《反滲透法》存在要件特定、罪行不足等2大問題，因此修法有急迫性與必要性。

《反滲透法》施行至今6年，法務部統計，檢察機關累積起訴127人，目前判決確定有罪者5人，平均刑度3個月至6個月。梁文傑指出，經檢察官起訴但是判決無罪，不代表真的無罪，所謂無罪只是無法證明是否有符合法條的罪證。

廣告 廣告

梁文傑直指2大問題，首先是《反滲透法》規定的要件特定，僅有捐贈政治獻金、受指示助選、非法遊說、破壞集會遊行或干擾選舉等5種，例如就干擾選舉部分，必須是以資金支助參選人才定罪，但若尚未登記參選就沒有違法，「中共手法永遠比我們快！不管訂了什麼規定，都可以找到漏洞。」

其次，《反滲透法》規定的罪行遠遠不夠，主要都是規定政治與競選活動，但就社會秩序如聚製造謠言、恐嚇潑漆等並不列入，在《刑法》當中也判不了什麼罪，卻對被害者造成極大的心理恐懼，「罪刑的列舉是有限，但中共可以叫他在地協力者所去做的事情是無限的。」

梁文傑在報告時說明，陸委會支持強化對於「擬參選人」等類型人員的管制措施，此舉能有效阻斷境外勢力於初期布建，也知支持在公投與罷免投票時擴大限制相關人員受託參與，防止其透過代理人介入我國政黨運作或公共議題討論，維護民主體制的自主性。

更多太報報導

蔣萬安返台中共就發動軍演 梁文傑：對中國善意不能期待

梁文傑批在野黨：捍衛自由很大聲 講國家安全一句話都沒有

查到了！藍營傳退伍軍官赴中改全面申請 梁文傑：AI一本正經胡說八道