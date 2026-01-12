反滲透法修法審議 梁文傑點名「他」凸顯必要性

陸委會副主委梁文傑備詢。李政龍攝



立法院內政委員會今（1/12）日審理《反滲透法》相關修正草案，民進黨各個立委提案版本將刑度提高、納入更多可能受滲透的行為。梁文傑也指出，若沒有《反滲透法》，前陸委會副主委張顯耀去（2025）年就不會因與國台辦協調2024年總統擬參選人郭台銘的參選計畫而起訴。

民進黨立委李柏毅舉例，前陸委會副主委張顯耀於2014年涉嫌以傳真公文、口頭告知方式，將機密資料洩漏給台商，再由台商攜往大陸交給國台辦官員，一度遭調查局以「外患罪」指揮偵辦，但最終因許多關鍵行為與證據發生在境外，證據不足，並未起訴。

李柏毅指出，張顯耀去（2025）年則因涉入2024年總統大選介選案，認為張顯耀涉受中國指示，勸說郭台銘簽署和平協議，並以論壇、民調等方式為他拉抬聲勢，依《反滲透法》等罪嫌起訴。梁文傑也坦言，如果沒有《反滲透法》，張顯耀可能就不會被偵辦。

梁文傑也表示，若沒有《反滲透法》，因為他的行為很可能只被認為是與國台辦討論，誰適合擔任台灣總統，《反滲透法》的必要性就是當有人企圖透過與中共的關係介入台灣選舉時，國家至少有一套可追溯的法律工具，至於最終能否定罪，仍須由法院依法判決。

李柏毅也認為，正是透過《反滲透法》的偵辦，民眾在電視上看到「誰配誰」的時候，才能知道原來是背後有北京有國台辦，下指導棋，若沒有這些偵辦與揭露，社會根本無從得知。

為此李柏毅特別在修法時提出：「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，參與總統副總統及公職人員之選舉、政黨初選、政黨提名或競選幹部、擔任罷免提議人，或擔任全國性或地方性公民投票之提案人。」

李柏毅也開玩笑表示，很遺憾還沒看到國民黨立委的提案，若依照國民黨副主席郝龍斌的指控，中國也在黨主席選舉的時候進行介選，「他們就是被共產黨影響到！我們是沒有幫國民黨提案，他們的黨主席選舉應該要防止中共介選啦！」

