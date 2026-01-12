反滲透法修法「有急迫、必要」 梁文傑：尊重立委提案

立法院今（12）天針對《反滲透法》相關修正草案進行審查，其中有立委認為，反滲透案件達到起訴門檻，比一般刑事案件高，提案修法明定最低一年的刑度規定，也有立委提案希望設立「國安專業法庭」，對此陸委會副主委梁文傑回應，尊重立委討論。

立法院內政委員會今天審查《反滲透法》修正草案，梁文傑列席報告並備詢，他提到中共長期對我國統戰滲透，應全面檢視國安相關法令，面對中共灰色地帶和政治干預，「反滲透法的修正有其急迫和必要性」。

而此次《反滲透法》修正起因為鄭天財競選團隊參謀長李尚典、郭佩金夫婦，接受招待至中國旅遊，涉嫌收中國廣西台辦聯絡交流處長陳懋提供的12萬人民幣為鄭天財籌辦選舉，台北地院依法僅各判5個月、4個月，民進黨立委質疑判太輕，提案修正最低1年的刑度規定。

對此梁文傑表示，這個提案反映《反滲透法》過去的案例經常有輕判的狀況，立委討論都予以尊重，因此今天大家來討論看看有沒有共識。而在質詢中，民進黨立委蘇巧慧提出「2023年至今有八成以上案件都不起訴」，質問《反滲透法》到底有沒有用，對此梁文傑表示，「判決無罪不代表真的無罪，只是沒有找到符合法條的罪證」。

