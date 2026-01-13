反滲透法判決黨說了算？梁文傑指定罪率不高：中共會設法隱蔽證據

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 陸委會副主委梁文傑12日在立院內政委員會答詢時提及「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」，遭藍營批評「只差沒說出『黨說你有罪，你就有罪』」。梁文傑回應，因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，但中共往往用各種方式隱蔽證據，使得《反滲透法》通過以來起訴率和定罪率不高；應修法讓相關法律更為完備，有效抵抗中共各種滲透手法。

國民黨立法院黨團12日在臉書發文寫道：「陸委會副主委梁文傑，在內政委員會答詢時驚人發言：『反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪』。此言一出，全國的法律專家跟學生都驚呆了 。民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明國安法修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法！」

國民黨立法院黨團譏諷：「梁文傑說法院判無罪，也不代表無罪！梁文傑只差沒說出：『黨說你有罪，你就有罪』。梁文傑的言論，已經違反『罪刑法定原則』、『無罪推定原則』、行政司法不應互相干預的『權力分立原則』。不過沒關係，因為梁文傑符合『民進黨至上原則』，這番表現肯定是賴清德推動獨裁的最佳幫手、得力幹將！」

國民黨立法院黨團指稱：「以後全台灣的各級法院，都沒有判決的必要，因為法院判有罪，也不一定有罪，就像新潮流大佬吳乃仁因台糖案被判有罪，只要賴清德主觀不認為他有罪，就不用退出政壇。法院判無罪，也不一定無罪，只要陸委會副主委梁文傑認為這有罪，那就是有罪。有罪、沒罪，還得民進黨說了算！」

對此，梁文傑表示，要構成「反滲透法」的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共機關或其派遣人員的指示而所為，但因為中共往往用各種方式隱蔽人員身份和資金來源，所以當我方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪，這正是偵辦這類案件的最大難題，「國家安全法」也是類似的情況。

梁文傑指出，「反滲透法」通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」。當此中共聲稱要制裁偵辦「反滲透法」和「國家安全法」的司法人員之時，各個政黨都應該做司法人員的後盾，共同修法讓「反滲透法」和「國家安全法」更為完備，更有效抵抗中共各種滲透手法。

