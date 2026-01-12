反滲透法定罪率低？陸委會、法務部吐最大關鍵

中國影響力示意圖。路透社



《反滲透法》上路至今6年，檢調單位共偵查583人，起訴127人，至今判決確定有罪者5人，遭朝野立委質疑高起訴率、低定罪率的狀況。對此，陸委會副主委梁文傑與法務部參事謝志明都吐露最大關鍵，就是證據蒐集不易，形成連結斷點。

立法院內政委員會今（1/12）日審理《反滲透法》相關修正草案，法務部參事謝志明於會中反駁「高起訴率」，僅是「低起訴率」，因為收案後仍會篩選只有通過篩選、送到法院審理的案件才會起訴；整體來看原因有二，首先是證據搜集不易，難以證明對價關係，其次是法規適用。

謝志明指出，《反滲透法》案件往往牽涉到是否與境外敵對勢力之間存在資助或委託關係，而相關證據有時在海外或不夠清楚，在證據證明上容易出現斷點；其中又有多數是賄選案件，要證明投票意向與所收受代價之間的對價關係，本來就比較困難，也比較容易被辯方拆解。

謝志明另提到，確實有部分案件是因為法規適用的問題，由於法規明定必須是「參選人」身分才構成要件，但在案件發生當時，當事人仍只是「擬參選人」，而非正式參選人，因此法院以構成要件不該當為由，判決無罪，「這類情況，大致也占了一部分原因。」

梁文傑則以前台聯立委羅志明案件為例，他被控遭中共解放軍人士「李鷹」吸收，涉嫌引介台灣退役軍官赴中接受招待，但獲判無罪確定；關鍵正是無法證明李鷹是否具中共黨政軍身份、具體職務與位置，而檢調單位不可能向對岸詢問，最終無法證明滲透來源，導致許多案件無法起訴。

梁文傑再舉例，前桃園市立委候選人馬治薇涉收中國資助參選，一審認定僅違反《個資法》判刑8月，直到二審才遭認定違反《反滲透法》，過程的落差就在於對於資金來源認定，確實來自中共獲其所派遣的人士所資助，這就是實務上的問題。

梁文傑指出，檢調單位已經非常努力調查，也蒐集到一定程度的證據，但到了法院仍然難以證明「是否確實受到中共指示」，這種關係往往需要層層拼湊，而對岸的相關人員也不會自稱來自官方單位，通常會以基金會、公司等名義作為掩護，甚至公司轄下還有子公司，形成多層包裝。

梁文傑認為，這並不完全是實體法本身的問題，即便修《反滲透法》，未來仍將遇到證明困難的問題，如今國與國之間的對抗關係下，許多案件其實已經難以用傳統方式處理，建議各機關可以參考其他國家在情報工作與滲透案件的做法，而非以一般刑事訴訟或刑事犯罪的角度看待。

