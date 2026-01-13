反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據
（中央社記者廖文綺台北13日電）陸委會副主委梁文傑昨日到立法院答詢時提到反滲透法的案子「判決無罪不代表真的無罪」，引起國民黨立院黨團質疑凌駕法律。梁文傑回應，因為中共善於隱蔽資金、人員，因此證據掌握困難，而司法機關必須依法審判，以致定罪率不高。
立法院內政委員會12日審查反滲透法修正草案，梁文傑答詢時表示，他不認為反滲透法定罪率不高就代表沒有作用，「有的時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪」，所謂判決無罪只是沒辦法證明它符合法條規定的罪證而已。
國民黨立院黨團12日在官方臉書發文針對此事表示，「民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明國安法修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法！」
大陸委員會（陸委會）12日深夜11時提供梁文傑針對國民黨立院黨團的質疑所做的回應。
梁文傑表示，要構成「反滲透法」的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共機關或其派遣人員的指示而所為，但因為中共往往用各種方式隱蔽人員身份和資金來源，所以當我方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪。這正是偵辦這類案件的最大難題，「國家安全法」也是類似的情況。
梁文傑指出，「反滲透法」通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」。
他說，當此中共聲稱要制裁偵辦「反滲透法」和「國家安全法」的司法人員之時，各個政黨都應該做司法人員的後盾，共同修法讓「反滲透法」和「國家安全法」更為完備，更有效抵抗中共各種滲透手法。
梁文傑昨日在立院還指出，目前反滲透法有兩個問題，第一，它所規定的要件非常特定，例如在選罷法部分，是針對已經登記參選的才算，還沒登記參選就不算，就算這次修法納入擬參選人，「它還是可以更早一步，就把資金到位」、「中共的手法永遠比我們快」，不管訂了什麼規定，中共都可以找到漏洞去處理。
梁文傑說，第二，反滲透法目前所規定的罪刑遠遠不夠，主要是針對政治活動、競選，社會秩序部分包括聚眾鬥毆、恐嚇公眾等，但現在很多滲透類型是去製造謠言、打人或潑漆，所以立委所提各項罪刑修法，陸委會都是樂觀其成。（編輯：陳鎧妤）1150113
其他人也在看
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 141
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 75
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 197
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 341
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 83
傳川普下令制定「入侵格陵蘭」計畫 遭美軍高層反對
美國總統川普（Donald Trump）聲稱美國需要得到格陵蘭島，若無法「以簡單方式」達成協議，將採取「艱難方式」，引發北約成員國及歐洲國家高度擔憂。據英媒報導，川普已下令美國特種部隊指揮官制定入侵格陵蘭的計畫，但遭美軍高階人士反對。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆
中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119
台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應
民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。自由時報 ・ 1 天前 ・ 78
公教新版退休金暫時領不到？考試院「花6個月改系統」 翁曉玲轟：故意拖延等釋憲
考試院於上周針對公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條等條文遞狀聲請釋憲與暫時處分，藍委翁曉玲今（12）日痛批銓敘部故意曲解法律，拒絕退還 2024 至 2025 年間多扣除的差額，更以所得替代率新制審定需要半年時間，系統須重新修正為由故意拖延時間，就是在等大法官宣告退休金停砍違憲。翁曉玲批評，賴政府不願意提高退休軍公教的所得替代率，目前為止都......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 20
資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投
政治中心／林靜、吳培嘉 台北報導備戰年底議員選戰，北市士林北投區，綠營除了現任五席、新人傳出只有紀政姪子、後港里里長紀建漢有意再挑戰；藍營現任四席，但陳重文有案在身添變數，因此新人參選爆炸，除了藍營青年賴苡任，資深無黨籍前議員林瑞圖，也決定交棒兒子林揚庭，他強調自己從4年前爸爸落選、就已已積極備戰。台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.民眾：「謝謝謝謝感謝大家喔。」舉辦寒冬送暖活動，親自送口罩和民眾搏感情，他是前北市資深無黨籍議員林瑞圖的兒子林揚庭，這回首次參選，士林北投議員。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「阿姨謝謝這是我的春聯，我是林揚庭林瑞圖的兒子再拜託。」送上"馬揚鴻圖"春聯，從父子倆名字各取一字、發揮創意，就是要讓民眾記住。資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「從爸爸沒有選上開始，我就是非常跟基層連結深厚，不是只有靠著我爸爸林瑞圖三個字，在跟大家接觸，台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.記者，爸爸有給你什麼建議嗎，他的建議很簡單，就是東西背了趕快自己去走，想辦法去把票找出來。」主打父子傳承、但就算是"政二代"，也不能只靠家裡資源。林揚庭父親林瑞圖，曾任六屆市議員、一屆立委，從政初期入民進黨、退黨後，多以無黨籍參政，但這回交棒，兒子披的卻是"藍營"戰袍。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「我兩年前就已經加入國民黨了，黃呂錦茹主委當然也是，非常認同年輕人出來參政，不可能我一個新人，一直用無黨籍這樣選下去嘛，因為沒有資源不好選。」坦言沒資源不好選，不過年底市議員選戰，藍營在士林北投4席現任，有案在身的陳重文能不能再選。還是未知數，而新人參選爆炸除了林揚庭，罷吳思瑤召集人賴苡任、前議員楊靜宇外，傳前國民黨發言人黃子哲，也有意再戰。台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「就是全力以赴全力拚初選，目前我是勤走基層，我把士林北投七大市場，都已經都掃了好幾遍了，在地方也感受到，地方基層給我的反饋及溫暖，我相信在未來初選部分，我一定有信心一定可以順利出線。」資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「四加一就是提名方向的話，勢必就是我不會參加初選，直接無黨籍下去選。」綠營方面，外界評估現任五席連任機會大，紀政姪子、士林後港里長紀建漢，則有意捲土重來，以民進黨身分參選，年底士北區，勢必精彩。原文出處：資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投 更多民視新聞報導高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
王毅取消訪索馬利亞！中外交部聲明竟扯台灣：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨
中國外交部長王毅正展開非洲之行，沒想到卻取消訪問索馬利亞（Somalia）。索馬利亞總統府官員指出，中國因「技術性原因」而「推遲」原定訪問索馬利亞。對此，中國外交部強調，反對索馬利蘭勾結台灣當局「謀獨」的行徑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 5
18萬退休公教注意！銓敘部要重審所得替代率 這半年間「還是領原退休金」
立法院於去年12月三讀《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，其中規定停砍公教年金，立院司法法制委員會12日將邀銓敘部長施能傑等官員，針對具體執行措施進行專題報告。銓敘部書面報告指出，因有近18萬已退休公務人員的所得替代率，需要重新審定，因此現正進行作業系統調整，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，相關系統修正完成後，即據以重新審定之所得辦理。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9
黃國昌突閃電訪美談國防、高關稅 周軒：關稅干你什麼事？
民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌，即將按照黨內「兩年條款」規定於今年2月1日辭去國會議員一職，但黃國昌將在今（11）日率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治工作者周軒在臉書痛批「關稅干你什麼事？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 14
投小黨就是投國民黨？黃揚明曝綠窘境：這關鍵族群「非藍也不會投給民進黨」
2026大選在即，民進黨台北市黨部執委會9日通過議員名額，台北市除了士林、北投選區提名5席之外，其他區均只提4席，共計提名25席，採取保守提名策略，無法過半。而由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」6日第一波提名全國7名議員參選人，台灣基進秘書長吳欣岱宣布參選台北市南港內湖議員，可能再次對上前立委高嘉瑜。淺綠陣營可能形成排......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
川普考慮軍事干預伊朗 地面部隊非選項
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近日警告，若是伊朗政權對平民示威者動用武力，美方將予以打擊。隨著伊朗示威浪潮持續，有美國官員透露，川普正在權衡是否「言出必行」，同時正評...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
正面看「鄭習會」 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民｜#鏡新聞
台北市長蔣萬安，日前接受平面媒體專訪，除了談論目前國會朝野對立問題，也重申自己是台灣人，也是中華民國國民的立場。而面對未來國民黨主席鄭麗文，可能會到北京參加鄭習會，蔣萬安表示兩岸如果能夠交流、對話，他會正面看待，不過陸委會發言人梁文傑提醒，政治人物應該要瞭解到捍衛中華民國的必要性。鏡新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
失控的佔有慾
2025年4月，美國總統川普以無煙硝式的「對等關稅」戰，對世界各國無差別攻擊；而在2026年1月3日，他更進階以優勢軍力與綿密情報，發動代號「絕對信心行動」(Operation Absolute Resolve)，下令轟炸委內瑞拉，並將總統馬杜洛夫婦押送至紐約受審。從經濟掠奪到武力抓捕一個主權獨立、形式上也仍施行民主制度的國家元首。從經貿戰到軍力展現，皆驗證川普無視世界貿易組織(WTO)與聯合國規範。甚至「聯合國憲章」(U.N. Charter)明「會員國在國際關係中，應避免以武力相威脅或使用武力，損害任何國家的領土完整或政治獨立」的規定也不放在眼裡。美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)居然還援引「聯合國憲章」第51條表示，美國遭受毒梟威脅，並指馬杜洛與恐怖組織勾結，因而美國是行使自衛權。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 23 小時前 ・ 11