反滲透法納擬參選人 內政部法務部有疑慮

針對外界質疑《反滲透法》有無作用，陸委會副主委梁文傑12日表示「有用」，但也出現兩個問題，第一是不管訂什麼規定，中共都可從規定中找到漏洞；第二是規定罪行遠遠不夠，無法跟上中共翻新腳步。（劉宗龍攝）

立法院12日審議《反滲透法》修正草案，多名民進黨立委質疑觸法者常遭輕判，提案明定將刑度調整為最低1年，也有綠委提案將「擬參選人」納入規範；但法務部認為，提高最低刑度恐不符罪刑相當性原則，且應明確「擬參選人」界定範圍，以符「罪刑法定原則」與「刑罰明確性」，藍委也質疑相關法條定義不明。

綠委王定宇提案說明，現行罰則無最低刑度規定，法官恐以易科罰金或緩刑結案，因此提案修正「處1年以上、5年以下有期徒刑」。

然而法務部指出，可能導致情節較輕情形仍須處1年以上有期徒刑，若又不符緩刑或酌減其刑要件，恐有不符罪刑相當性原則及刑罰級距疑慮，建請再酌。

此外，綠委黃捷說明，現行禁止受滲透來源影響選舉、罷免行為，僅適用於公告後的候選人，提案將「擬參選人」也納入規範。陸委會、中選會均表態支持。

但內政部建議，應明確界定「擬參選人」；法務部也說，在未登記前，參選與否為浮動狀態，擬參選人的表態與否及參選意願無客觀判斷標準，將擬參選人列為規範，與《選罷法》規定並未一致，是否符合法律體制及刑罰明確性原則，尊重主管機關及立院審議結果。

陸委會副主委梁文傑並未明確表態，僅回應過去確實有輕判案例，等立委討論後再看有無共識。梁坦言，《反滲透法》有2個問題，第一是規定要件非常特定，就算將擬參選人納入規範，中國仍可再早一步將資金到位，並從中找到漏洞；第二是規定罪行遠遠不夠，無法跟上中共翻新腳步。

藍委許宇甄憂心，若無法清楚界定何時起計算為擬參選人，民眾如何知道是否違法？藍委徐欣瑩也說，定義可以討論，但不能沒有界限定義。