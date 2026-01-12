反滲透法遭疑「沒用」！梁文傑：起訴但判決無罪不代表真的無罪

立法院12日審議《反滲透法》部分條文修正草案，對於外界質疑該法實施成效不彰，陸委會副主委梁文傑坦承存在兩大問題。但他也說，不會認為這部法沒作用，「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」

陸委會副主委梁文傑。（圖／中天新聞）

綠委沈伯洋、陳冠廷、林岱樺、黃捷、王美惠、李柏毅、王定宇、林宜瑾等人針對中共對台滲透問題，提案修正《反滲透法》部分條文。綠委蘇巧慧在質詢時表示，《反滲透法》主要目的是禁止台灣民眾接受中國等境外敵對勢力的委託或資助，現行法規只有5種類型，並提及有委員質疑從民國112年到114年期間，8成以上案件都不起訴，是否代表這部法沒什麼用處？

廣告 廣告

梁文傑說，「我不會認為這部法沒作用，有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」他強調，所謂的判決無罪，只是沒辦法證明該人有符合法條規定的罪證而已。梁文傑進一步說明第一個問題，「規定的要件非常特定」，例如黃捷提出在《選罷法》部分，得針對已有登記參選並被中國大陸捐錢或資金資助才算，但還沒登記參選前卻不算，且就算黃捷提出版本的擬參選人過關，中國大陸還是可以再早一步將資金到位。

民進黨立委王定宇。（圖／中天新聞）

梁文傑表示，「所以問題是《反滲透法》規定的東西，也就是中共手法永遠比我們快，我們今天不管訂什麼規定，(中國)都可以從我們規定之中找到漏洞去處理。」他指出，第二個問題是，《反滲透法》規定的罪行遠遠不夠，主要是規定政治活動競選有關社會秩序部分，但現在很多散播滲透類型，包括要人製造謠言、打人或潑漆，甚至是對物價產生波動訊息，或是救災防治時擴大災害、降低政府應變策略，製造對政府不信任等。

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

梁文傑指出，各委員提出各項罪行，從陸委會立場來說都是樂觀其成，「但也必須提醒大家，罪行列舉有限，但中共可以叫在地協力者或滲透對象所做的事情無限。」。他認為《反滲透法》主要問題不在法律有用無用，而是「無法跟上中共翻新的腳步」，以及法院判決時，必須證明該人是受到對岸指示才做這些事，但往往指示範圍或對象曖昧不明，「我覺得反滲透法有用，但可討論一下怎麼完善」。

延伸閱讀

第四軍種沒了？顧立雄：專注網路戰、電子戰 通信回歸陸軍

步槍子彈採購貴3倍？ 顧立雄：自製16元、採購15.53元

失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中