反滲透法遭質疑沒用梁文傑不以為然 坦承2問題：中共都能找到漏洞

陸委會副主委梁文傑。（袁茵攝）

面對中共對台滲透問題，綠委沈伯洋、陳冠廷、林岱樺、黃捷、王美惠、李柏毅、王定宇、林宜瑾等人提案修正《反滲透法》部分條文。面對外界質疑《反滲透法》有無作用，陸委會副主委梁文傑回應「有用」，但也出現兩個問題，第一是規定要件非常特定，中共手法永遠比較快，今天不管訂什麼規定，中國都可從規定中找到漏洞；第二是規定的罪行遠遠不夠，且法院判決時須證明該人受對岸指示，但往往指示範圍或對象曖昧不明。

立院內政委員會12日審議立委所提《反滲透法》部分條文修正草案，並備質詢。綠委蘇巧慧詢問，《反滲透法》上路至今6年多，主要目的是禁止台灣民眾接受中國等境外敵對勢力的委託或資助，現行法規只有5種類型，陸委會認為成效如何？也有委員質疑從民國112年到114年期間，八成以上都不起訴，是否代表這部法沒什麼用處？

梁文傑指出，「我不會認為這部法沒作用，有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」所謂的判決無罪，只是沒辦法證明該人有符合法條規定的罪證而已。

梁文傑說，《反滲透法》出現2個問題，第一是「規定的要件非常特定」，例如黃捷提出在《選罷法》部分，得針對已有登記參選並被中國捐錢或資金資助才算，但還沒登記參選前卻不算，且就算黃捷提出版本的擬參選人過關，中國還是可以再早一步將資金到位，「所以問題是《反滲透法》規定的東西，也就是中共手法永遠比我們快，我們今天不管訂什麼規定，（中國）都可以從我們規定之中找到漏洞去處理。」

梁文傑稱，第二問題是，《反滲透法》規定的罪行遠遠不夠，主要是規定政治活動競選有關社會秩序部分，但現在很多散播滲透類型，包括要人製造謠言、打人或潑漆，甚至是對物價產生波動訊息，或是救災防治時擴大災害、降低政府應變策略，製造對政府不信任等。

梁文傑提及，今天各委員提出各項罪行，從陸委會立場來說都是樂觀其成，「但也必須提醒大家，罪行列舉有限，但中共可以叫在地協力者或滲透對象所做的事情無限。」

梁文傑舉例，例如中共要某人潑漆，而潑漆在《刑法》裡甚至不是什麼罪，只是會造成心理恐懼，所以他認為《反滲透法》主要問題不在法律有用無用，而是「無法跟上中共翻新的腳步」，以及法院判決時，必須證明該人是受到對岸指示才做這些事，但往往指示範圍或對象曖昧不明，「我覺得反滲透法有用，但可討論一下怎麼完善」。

