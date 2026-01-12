《反滲透法》刑度最低1年？梁文傑：立委討論都尊重，看看有沒有共識

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑今（12）日列席內政委員會前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

立法院今 （12）日審查《反滲透法》相關修正草案，對於有立委提案明定最低一年的刑度規定，陸委會副主委梁文傑受訪時表示，這應該是反應《反滲透法》過去判例，有一點情況過輕的狀況啦。那所以立委討論我們都尊重，那大家來看看有沒有一個共識。

《反滲透法》施行屆滿６年，據統計，檢察機關累積起訴127，目前判決確定有罪者5人，平均刑度3至6個月。民進黨立委認為，反滲透案件達到起訴門檻比一般刑事案件高昂，卻因無最低法定刑的規定，承審法官極可能只以簡易審判、處以易科罰金與緩刑結案，因此提案修法明定最低一年的刑度規定。

立法院內政、司法及法制委員會第1次聯席會議今天審議《反滲透法》相關修正草案，媒體詢問，有立委提案明定最低一年的刑度規定的看法？

梁文傑表示，這應該也是反應說《反滲透法》過去判例，有一點情況過輕的狀況，那所以立委討論我們都尊重，那大家來看看有沒有一個共識。

媒體再詢問，對於要設立國安專業法庭，這個目前的提案？梁文傑表示， 國安專業法庭是司法院是覺得他們已經在進行了，但是立委覺得這樣子可能還不夠，那所以這中間是大家再去凝聚共識。

媒體追問，國安局有報告說中國有個傳播產業鏈，有一種「中文觀點」的方式，在講述、訴說台灣的政論節目，那陸委會有掌握這樣的傳播鏈嗎？那實際的運用是怎麼樣？梁文傑表示，你們大家看國安、國安局的報告應該就會很清楚了。

