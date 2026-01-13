《反滲透法》判無罪不代表真無罪？ 梁文傑：中共手法高度隱蔽

陸委會副主委梁文傑解釋，《反滲透法》的起訴率與定罪率並不高。(資料畫面)

國民黨立法院黨團在臉書發文批評，陸委會副主委梁文傑答詢時稱「《反滲透法》的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」已凌駕法律，只差沒說出「黨說你有罪，你就有罪」。對此，梁文傑深夜反駁，司法機關必須依法偵辦和依法審判，因此《反滲透法》的起訴率與定罪率不高，並非國民黨團所說的情況。

陸委會副主委梁文傑於內政委員會答詢時稱「《反滲透法》的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」。對此，國民黨立法院黨團昨（12日）在臉書發文，指梁文傑為「超越法律的男人」，只差沒說出「黨說你有罪，你就有罪」，並批評他的言論已違反「罪刑法定原則」、「無罪推定原則」、行政司法不應互相干預的「權力分立原則」。

針對國民黨團抨擊，梁文傑深夜回應，他表示，要構成《反滲透法》的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共機關或其派遣人員的指示所為，但因中共往往用各種方式隱蔽人員身分與資金來源，所以當難掌握證據時，司法機關常難以起訴或判決有罪，而這正是偵辦此類案件的最大難題，《國家安全法》也是類似情況。

梁文傑解釋，《反滲透法》通過以來的起訴率與定罪率並不高，正因司法機關必須依法偵辦和依法審判，因此無法如同國民黨所稱「民進黨說你有罪，你就有罪」。梁文傑強調，當中共聲稱制裁偵辦《反滲透法》及《國家安全法》的司法人員時，各政黨都應該做為司法人員的後盾，共同修法，讓《反滲透法》及《國家安全法》更加完備，才能夠有效抵抗中共的各種滲透手法。





