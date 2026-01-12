《反滲透法》定罪率不高？梁文傑揭真相：中共想方設法隱蔽證據

即時中心／綜合報導

陸委會副主委梁文傑昨（12）日在立院內政委員會答詢時，提到「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」，遭國民黨立院黨團批評「只差沒說出『黨說你有罪，你就有罪』」。梁文傑對此於深夜發聲駁斥，因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，但中共往往用各種方式隱蔽證據，使得《反滲透法》通過以來起訴率和定罪率不高；他強調，在中共聲稱要制裁偵辦相關案件的司法人員之時，應修法讓相關法律更為完備，更能有效抵抗中共各種滲透手法。

梁文傑指出，要構成《反滲透法》的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共機關或其派遣人員的指示而所為；但因為中共往往用各種方式隱蔽人員身份和資金來源，所以當我方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪。他強調，這正是偵辦這類案件的最大難題，「《國家安全法》也是類似的情況。」

梁文傑直言，《反滲透法》通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」。

同時，梁文傑也強調，當此中共聲稱要制裁偵辦《反滲透法》和《國家安全法》的司法人員之時，各個政黨都應該做司法人員的後盾，共同修法讓《反滲透法》和《國家安全法》更為完備，更有效抵抗中共各種滲透手法。

