《反滲透法》定罪率遭操作 吳思瑤點名藍白：零提案卻大作文章

《反滲透法》定罪率遭政治操作，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤點名在野黨，零提案卻大作文章。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 《反滲透法》的國安案件定罪率議題引發朝野交鋒，陸委會副主委梁文傑日前在立法院答詢時表示，「有時候起訴後判決無罪，並不代表真的無罪」，國民黨團隨後製圖發文酸稱「超越法律的男人！民進黨說你有罪就有罪！」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（13）日受訪回應，痛批國民黨立委「非常離譜地斷章取義」。

吳思瑤指出，梁文傑的說法其實非常清楚，重點在於為何必須強化國安法治。無論是《反滲透法》、《陸海空軍刑法》或《國家安全法》，面對中共滲透手法日益多元、地下化與新興化，現行法制確實存在缺漏，導致「抓不到、或抓得到卻罰不到」。因此必須透過修法，補強相應的處置與罰則，「魔高一尺，道就要高一丈」。

她進一步以近年「打詐」修法為例說明，詐騙集團手法不斷翻新，法制也必須與時俱進，才能有效對準新型態犯罪並加以處罰；這與國安法治的精進邏輯完全一致。吳思瑤也比喻，闖紅燈未被開罰，可能是現場缺乏警力或監視設備，政府的作為就是提高見警率、補足設備，而非否認違規行為本身。

吳思瑤強調，當前國安法規的不足，正是中國持續鑽法律漏洞滲透台灣的空間，唯有修法，才能讓法律「罰得到」這些中共代理人。她並點名指出，昨日《反滲透法》相關修法共有十多個版本，但國民黨、民眾黨卻是「零提案」，顯示藍白在國安法治健全與優化上毫無作為。

她最後直言，國民黨立委不思精進國安法治，反而對梁文傑副主委的說法斷章取義，「其心可議」。吳思瑤表示，相信國人是明智的，支持國安法治的健全也是台灣社會高度的共識。

