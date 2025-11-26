反滲透法2.0 反霸權阻交流 藍嗆乾脆搞三不

賴清德總統26日宣布反霸權、反制跨境鎮壓，將成立常態性專案小組，在野黨抨擊此舉是在強化《反滲透法》，搞抗中保台。圖為立法院2019年三讀通過《反滲透法》草案，民進黨立委在議場拉起布條。（本報資料照片）

賴清德總統26日宣布反霸權、反制跨境鎮壓，將成立常態性專案小組；行政院則將評估中共介選干擾與可能衝擊。在野黨抨擊此舉可說是在強化《反滲透法》，大搞抗中保台，目的明顯是為了2026縣市長選舉及2028總統大選，欲造成寒蟬效應，直言乾脆宣布實施蔣中正戒嚴時期的「三不政策」算了。

藍委賴士葆指出，設立專案小組就是進一步惡化兩岸關係，目標是完整落實將大陸當作境外敵對勢力，導致民眾不敢與大陸有任何連結，未來兩岸恐怕難以正常交流，如真做到這種程度，陸委會也可裁撤。

廣告 廣告

賴士葆提到，2024年總統大選時，就曾經將一堆赴陸旅遊的台北市里長抓起來訊問，讓里長不敢表態自己支持的陣營。他認為，賴可能認為抗中保台牌在大罷免未起作用，現在強化反滲透法，繼續賣「芒果乾」（亡國感）爭取選票，製造對立，累積「相罵本」。

賴士葆表示，真要做到如此極端，乾脆直接宣布兩岸不得交流，回到蔣中正實施的不接觸、不談判、不妥協的三不政策，切斷與大陸所有關聯的人事物。

民眾黨立院黨團也批評，賴清德以守護民主為名，行架空民主之實，質疑該專案小組是否會在原有外交、國安體系上疊床架屋？所謂「展示守護民主台灣決心」，不能是更多的大撒幣、大外宣，更不能以國安為名，規避民主監督。

白委林國成也說，賴清德就任至今只搞抗中政治議題、不搞經濟生活，這是非常危險的執政方式，誰不願意守護台灣？朝野各政黨都在守護台灣，反而是民進黨在亂搞台灣，呼籲賴清德少搞政治、多拚經濟，這樣台灣才能有未來。