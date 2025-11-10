反潛航空指揮部「連爆3起飛安爭議」！海軍司令部回應了

海軍反潛航空指揮部近日接連傳出多起飛安爭議。（圖／本報系資料照）

海軍反潛航空指揮部近日接連傳出多起飛安爭議，引發外界對部隊紀律與管理的高度關注。據《鏡週刊》今（10）日披露，指揮部內部被爆出3起涉及飛行安全的事件，包括飛官待命期間違規飲酒、術後過早復飛執行任務，以及飛行中離開駕駛座至機艙後方如廁等離譜行為。對此，海軍司令部也回應了。

第1起事件涉及1名飛官在被編列為待命出勤時，仍飲酒違反相關規定。更令人質疑的是，其直屬主管明知此事，卻並未解除該名飛官的待命勤務。消息人士指出，此舉不僅違背飛行安全守則，也反映出管理失當與軍紀鬆弛的問題，恐讓飛安漏洞在制度內部擴大。

第2起爭議則與飛官術後過早執行任務有關。據爆料人士透露，該名軍官不久前才動過手術，醫師建議必須充分休養，但他疑似擔心因此影響獎金評核，術後不到1週便主動申請排飛，且連續出勤2天，執行高強度任務。單位主管對此並未阻止，仍批准飛行，引發外界對指揮體系監督失靈的質疑。

第3起事件同樣震驚內部人士。據指出，1名曾因術後復飛引發討論的科長，在擔任正駕駛執行任務時，竟於飛行途中離開座位，到直升機後方如廁。該舉不僅違反飛行紀律，也讓同機組員陷入潛在危險。消息來源批評，這類擅離職守的行為完全不符飛安要求，足以危及任務與人員安全。

面對接二連三的飛安爭議，吹哨者呼籲國防部與海軍司令部應立即展開全面調查，嚴懲相關失職人員，以防紀律鬆散釀成更嚴重事故。

海軍司令部隨後回應表示，已依規定成立調查小組，前往相關單位釐清事實。司令部強調，對於任何違反紀律或影響飛行安全的行為，將秉持嚴正態度依法辦理，並在調查有結果後，對外進一步說明。

