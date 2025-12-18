反火葬場自救會按鈴申告 彰縣府：不予置評

美國總統川普12月16日下令，封鎖進出委內瑞拉遭制裁的油輪，作為推翻馬杜洛政權的最新行動，直接切斷該國經濟命脈之石油出口。事實上，美國日前在委國外海查扣一艘油輪後，已形成「實質禁運」狀態，許多船隻選擇停留在委國水域內，不願冒著遭扣押的風險。而川普宣布封鎖後隔日，衛星影像顯示，委內瑞拉仍有多艘船隻出現在沿岸海域。目前尚不清楚美國將如何執行這項封鎖，學者表示，這對總統權力是一項新的考驗。傳統封鎖被視為戰爭工具，必須符合武裝衝突下的特定條件，目前無論從美國國內法或國際法層面，都存在相當大的疑義。川普強調不會讓任何「不該通過的人」通行，並宣稱要奪回土地與石油權利；他更宣布馬杜洛政權已被列為「外國恐怖組織」。馬杜洛則回擊稱，「帝國主義與右翼法西斯」企圖殖民委內瑞拉、奪取石油與黃金，並誓言捍衛祖國。馬杜洛的支持者也在首都卡拉卡斯（Caracas）聚集，高舉標語痛批川普，當局發布聲明，批評此舉違反國際法、自由貿易與航行自由。回應制裁，油價應聲上漲1%。市場人士表示，預期委國石油出口將減少，但仍在觀望後續發展。中國目前是委國最大原油買家，占其出口量約4%，但全球市場整體供給仍屬充裕。

