反焚化爐 名間鄉長稱願棄連任

南投縣政府規畫的名間焚化爐日前舉行「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，自救會及環團成員在陳抗過程中下跪，並與警方發生推擠衝突，場面混亂。名間鄉長陳翰立向縣長許淑華喊話，表示願意放棄爭取連任，以保全名間茶鄉的環境。對此，許淑華表示尊重，但認為不應將議題無限上綱。

陳翰立表示，許淑華曾發下「年底九合一選舉藍營要13鄉鎮全拿」的豪語，外界因此盛傳南投縣政府選在綠營執政的埔里設置掩埋場、名間興建焚化爐，「如果真是這樣，我寧可不選，也請饒過名間鄉民。」

南投縣長許淑華回應時強調，此案「與政黨無關」，並指出焚化爐最終仍須通過環評程序，縣府立場是找出最適合的地點，呼籲陳翰立不要將議題無限上綱。

許淑華進一步說明，初期選址過程中，包括新民村部分居民也表達支持，並指出台灣使用焚化爐已有超過30年經驗，南投縣並非首例，對於焚化爐對人體健康、產業發展及周邊環境的影響，縣府都會進行完整評估。她引用環境部資料指出，焚化爐所產生的懸浮粒子甚至低於金爐排放量，未來將持續以科學數據向民眾說明，確認周邊山區是否受到影響。

至於陳翰立是否爭取連任，許淑華認為屬於個人政治考量，尊重其選擇，「若僅因產業或人口因素就否定焚化爐設置，等同認為全國皆不適合設置焚化設施。」籲社會回歸專業與理性討論。

陳翰立1日再提及為保全名間鄉願放棄爭取連任一事，他仍難掩激動情緒，「只因為名間土地好取得、交通方便就選址蓋焚化爐，是在欺負在地人，我們只是要一個公平、公正的程序。」

獲國民黨支持、將競選名間鄉長的南投縣議員蔡宗智則表示，尊重陳鄉長決定，並肯定其對名間的付出，「期盼接下來能將焦點拉回鄉親最關心的公共議題，讓名間的未來由大家共同決定。」