反營建剩餘土石方回填農地 環團發起連署

內政部日前宣布各縣市農地得以農地改良回填營建剩餘土石方，環團擔憂恐釀食安危機、淪為非法棄置的掩護，今日發起連署要求立即撤銷放寬政策，嚴禁任何廢土進入農地，並追究政府先宣布後補程序的行政疏失。

監督施政聯盟、彰化縣環境保護聯盟、台灣水資源保育聯盟、台南社區大學環境小組、看守台灣協會、苗栗縣環境保護協會等環團今日發起「反對廢土進農地」連署。

環團表示，《農業發展條例施行細則》民國110年增列第2-1條，禁止營建剩餘土石方等進入農地，以確立「農地農用」鐵則，避免重金屬、病原體入侵農田，然內政部國土管理署於今年1月14日逕自宣布，營建剩餘土石方可用於「農地改良」回填農地，明顯違反《農業發展條例施行細則》第2-1條。

環團表示，行政院後續於1月15日召集部會，要求農業部放寬《農業發展條例施行細則》第2-1條，等於施壓主管機關自毀長城。據1月19日報導，農業部竟「局部同意」篩分廢土進農地，忽略地方環保、農業局人力嚴重不足，篩分標準難以執行，形同紙上談兵，最終淪為非法棄置的掩護。

環團認為，行政院罔顧農地農用大原則，用短期土方去化犧牲農地生產力，重金屬累積恐釀食安危機，地方欠缺專業人力與設備，根本無法逐車認定土方是否「潔淨」，而 廢土可進農地政策是農安食安大開倒車，等於宣告2021年修法精神全毀，農民與後代世代將付出代價。

環團強調，《農發條例施行細則》第2-1條不容侵犯，嚴禁任何廢土進入農地，行政院、內政部、農業部則應公開1月14日至19日會議紀錄，追究先宣布後補程序的行政疏失。

環團指出，許多農地發生違法傾倒廢土及廢棄物問題，政府應重視及面對，不能視而不見。另應加速土方全流向管理，優先用於再生建材，絕不能以毀損農地為代價來解決工程廢土問題。

