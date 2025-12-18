反猶槍擊案震撼全國 澳洲啟動反仇恨與反激進行動
（中央社雪梨18日綜合外電報導）雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）一場針對猶太節慶的槍擊案造成15人死亡後，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天承諾，將對仇恨、分裂與激進行為展開全面打擊。
艾班尼斯在記者會上表示：「澳洲民眾感到震驚與憤怒。我也感到憤怒。顯然，我們需要做更多來對抗這種邪惡災禍。」
他提出一系列措施，包括鎖定極端傳教人士、加重刑罰，以及拒絕或撤銷散播「仇恨與分裂」人士的簽證。
他發言時，哀悼者正聚集參加一名10歲女童的葬禮。這名女童是14日於邦代海灘參與活動時，遭到槍擊身亡的受害者之一。
澳洲猶太社群及其他批評者抨擊總理，認為政府未能充分保護他們免於日益升高的反猶太主義威脅。
艾班尼斯表示，澳洲將建立一套制度，將涉及仇恨言論的組織列入名單，種族「嚴重詆毀」或鼓吹種族至上主義，將被列為聯邦犯罪。
澳洲政府也將擴大內政部長權限，得以取消或拒絕向散播「仇恨與分裂」的人士發出簽證。
艾班尼斯說，政府將成立一個為期12個月的特別工作小組，確保教育體系「妥善回應」反猶太主義問題。
他強調：「每一位澳洲猶太人都有權為自己的身分與信仰感到自豪，也都有權在我們偉大的國家中，感到安全、被重視，並因其貢獻而受到尊重。」
澳洲反猶太主義特使西格爾（Jillian Segal）表示，澳洲對反猶太偏見的回應「早就該出現了…我認為，我們正站在一個極為重要的時刻，不僅關乎我們的社群，也關乎全球對抗反猶太主義的努力。」（編譯：徐睿承）1141218
