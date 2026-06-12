反皮草公投提案2598人達門檻 中選會審議：仍有適法性爭點待釐清

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中選會外觀。李政龍攝



針對民眾提出的「反皮草」全國性公民投票案，中央選舉委員會今（6/12）日召開委員會議審議後認為，該案是否符合《公民投票法》相關規定仍有部分爭點待釐清，因此決議舉行聽證會，以進一步確認提案內容及相關適法性問題。

中選會表示，民眾於115年4月15日檢具公民投票案主文、理由書及提案人名冊正本、影本各1份，向中選會提出全國性公民投票提案，主文為：「您是否同意應禁止進口、生產、銷售以皮草為主要目的，所捕獵或飼養的動物之皮毛原料及其製品（如兔毛、貂皮、狐狸皮毛等），但台灣常食用肉類副產品所取得之皮草、主管機關規定之例外項目不在此限？」

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中選會統計，該案提案人共計2598人，已達《公民投票法》規定的提案門檻1955人以上。此外，所提主文及理由書字數，以及提案人名冊的填寫與裝訂方式，也均符合《公民投票法》第9條第1項、第2項及第5項規定。

不過，中選會指出，委員會審議後認為，本案是否符合《公民投票法》相關規定，仍有部分爭點需要進一步釐清，因此認定有舉行聽證會的必要，以作為後續審查依據。

中選會說明，依據《公民投票法》第10條第3項規定，主管機關收到公民投票提案或補正提案後，應於60日內完成審核。若經審核發現提案非屬全國性公民投票適用事項、違反相關規定、提案內容無法了解其真意，或有其他法定情形時，應敘明理由通知領銜人於30日內補正，且以一次為限；若逾期未補正，或補正後仍不符規定，將予以駁回。

此外，依據同法第10條第4項規定，主管機關若依規定要求補正，應先舉行聽證會，藉由公開程序釐清相關爭點，並協助提案領銜人進行必要補正。

中選會表示，本次委員會議審議結果即認為有舉行聽證的必要，後續將透過聽證程序釐清相關爭點，再依法辦理後續審查作業。至於全國性公民投票案最新進度，民眾可至中選會網站「全國性公民投票專區」查詢。

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