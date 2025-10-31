反目成仇！兄好心借住4年被寄生 妹搬亡母一句話被法官打臉

親兄妹為了居住問題告上法院。示意圖／Pixabay

明明是親兄妹，卻鬧上法院！高雄一名男子的妹妹4年前搬進母親留給哥哥的透天厝借住，但住了4年都不肯搬走，還跟哥哥的女友多次起口角，讓哥哥相當困擾，逼不得已只好將妹妹告上法院，法官審理此案，最終解決了這個問題。

判決書指出，這棟透天厝是哥哥名下的財產，所有權人是哥哥，他是在2015年時因分割繼承取得產權。而妹妹則是因為結婚，所以也搬出了母親留下來的房子。但是4年前，妹妹和老公協商離婚，沒有地方可以住，所以跟哥哥說希望能帶著兩個孩子暫時借住。畢竟是親兄妹，哥哥當場就答應了她的要求，讓她和兩個孩子能有棲身之所。

但是妹妹的「暫時借住」卻一住就是4年，而且哥哥的女友和妹妹個性極度不合，經常吵架，兩人之間甚至衍生出公然侮辱案，讓哥哥的女友被法官判罰新台幣5000元。

哥哥覺得再這樣下去不是辦法，所以多次請妹妹搬出去，但妹妹始終不肯搬家，還拿出已過世的母親說嘴，說媽媽曾說過讓自己住在老家。哥哥最後不得已，只能對自己的親妹妹提告，請求「騰空遷讓」返還房屋。

高雄地院審理此案，妹妹抗辯說，媽媽過世前就口頭承諾讓她可以一輩子住在透天厝的3樓，哥哥應該要尊重母親的意願，並說哥哥要趕自己走是為了他女友。

法官認為，妹妹不能舉證媽媽有把透天厝的3樓繼承給她，說哥哥是「權利濫用」，但是依照《民法》第148條規定，應依誠實及信用方法，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。法官指出，哥哥才是透天厝的所有權人，依照《民法》第470條規定，妹妹應該將透天厝的3樓騰空遷讓返還哥哥，但全案還可再上訴。



