反社會暴力很難、很雜…資深社會記者羅友志嘆：怪張文一個人，比較輕鬆

記者李鴻典／台北報導

27歲張文犯下重大治安事件，警政署署長張榮興20日表示，張文是隨機具計畫性的襲擊民眾，初步清查無共犯。排除是恐攻事件，將持續提升見警率等作為。資深媒體人羅友志今（21）天感嘆，「反社會暴力」很難、很雜…為什麼，因為這些很可能都是「我們一起造成的」…「我們與惡的距離」？或是我們本身就是「惡的一份子」？「怪張文一個人，比較輕鬆」。

27歲張文犯下重大治安事件。（圖／翻攝畫面）

張文，為什麼要這麼做？羅友志寫道，攻擊事件後，專家們努力找動機，政治人物忙著擺出警察陣仗，安定社會。因為我們「正常人」都好怕，只是，記者去訪問親人、同學，部分訊息都說「以前很正常啊⋯」

羅友志提到，澳洲16死父子槍手，也「正常過」，鄭捷瘋狂之前，也「很正常」…你現在的正常，會不會有一天被某種刺激，也觸發了你的「不正常」？

羅友志表示，自己跑社會新聞，因為「友話直說不正常的人」看太多了，對這些「不正常」胃納量稍微高一點。這些人的研究，都在「犯罪心理學」專家的研究裡面，家庭暴力、幫派暴力之類的，如果你去看這類的論文，很容易理解。

但是，「反社會暴力」，你會發現很難、很雜…為什麼，因為這些很可能都是「我們一起造成的」…

羅友志形容，就像X教授的「腦波接收器」一樣，這麼多人的思考內容，灌進一個人的腦袋，他接受了什麼，取捨了什麼…我們無法干涉，一點都無能為力…從來都沒有人勇敢承認自己，「我提供了暴力訊息」。

澳洲槍擊事件，歌頌英雄，檢討槍手都說反猶太、印度裔⋯⋯張文攻擊事件，一樣，悲憐英雄，檢討名字兩個字、媽媽是陸配（已證實為網路謠言）…

羅友志說，「我們與惡的距離」？或是，我們本身就是「惡的一份子」？而我們都不敢承認…這些風險是什麼？政治謾罵？網路霸凌？傻子共振？戰爭威脅？校園暴力？或是，全都有？「怪張文一個人，比較輕鬆」。

不良行為，請勿模仿！

