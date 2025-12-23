反社會黑化開端？張文2022年酒駕案情曝光

即時中心／徐子為報導



現年27歲的張文19日犯下北捷、中山南西商圈隨機攻擊案，釀成4死11傷，如今警方持續追尋他的犯案動機，而他日前因酒駕而被軍方汰除的詳細案情也曝光。他原是空軍志願役，後在2022年因酒後駕駛被汰除，又因遷移戶口未申報，教育召集徵集令無法送達，被依逃兵罪嫌送辦，經屢傳未到發布通緝。酒駕案有可能就是這一連串社會事件的開端，如今當年的酒駕詳細案情也曝光了。





依桃園地檢署2022年度軍速偵字第3號緩起訴處分書內容，張文於2022年2月13日晚上7時許，在桃園市中壢區吉林路68號附近某餐廳喝啤酒一小時多，晚間9時許，酒駕騎機車上路。晚間9時25分馬上就被警方攔檢盤查，經酒測，酒精濃度達每公升0.47毫克。



經檢警詢問，張文應訊都承認有酒後騎乘機車，檢察官依酒精測試紀錄表、事件通知單等證據審理；檢方認為張文犯後坦白，態度良好，又無刑案紀錄，偵結予以1年緩起訴處分，並應於緩起訴處分確定之日起算6個月內，向國庫繳交5萬元。





