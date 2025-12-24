反紫光外傳寫下最終章！李竹芬證實賴清德曾邀李忠憲入閣：婉拒是因李知道哪些路從來就不是自己的選項

成功大學電機系教授李忠憲為反對紫光奇遊團重要成員之一，曾於2015年馬政府時代推行對中服貿，並與台灣大學電機系教授林宗男、交通大學資工系教授林盈達站出來示警資安風險，引起當年產學界響應，成功讓議題受社會關注。對此，李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（24日）證實，賴總統曾邀請李忠憲入閣，但李聽完沒多想便婉拒了。她指出，會拒絕是因李知道自己該站的位置，也知道哪些路從來就不是自己的選項。

廣告 廣告

對於撰寫反紫光外傳，李竹芬表示，寫到最後一篇時，那些原本紛亂的思緒，逐漸沉澱下來，許多當時說不出口的疲憊，也在落筆之際，化為一種遲來的理解。她說，人的成長往往不是因為想清楚，而是因為退無可退；在被推著往前的途中，才明白那些路為何必須走。



李竹芬說，回頭看時，那些原以為撐不住、甚至想逃的時刻，其實正是讓自己變得更像自己的起點，「我們並不是理解之後才前進，而是走著走着，才懂得那段路的意義。」



李竹芬提到，李忠憲從寫一篇反服貿的文章開始，到現在每天至少一篇；從認為「公共議題不干我的事」，到一步步走進公民運動的現場；從一個靦腆害羞的電機宅男，變成能上媒體、上節目，也敢在國會和行政院開口說話的人；從一個弱不禁風的沙發馬鈴薯，變身能完成51場全馬的跑者，公民運動讓他找到自我存在的價值。



李竹芬說，自己看著李忠憲一路突破舒適圈，從膽怯到堅定，從猶豫到成熟；變得陽光、變得有自信、變得能寫能講。她說，有時看他文章寫得那麼深邃，會愣住三秒，心裡 OS ：「欸？這個人的人生智慧怎麼都藏在文章裡；現實生活中，心智能量卻只啟動一半？」



李竹芬說，那個上午，賴總統邀請李忠憲入閣，他聽完後神情平靜，沒有多想，便婉拒了。他說，自己剛好在旁邊聽到，又是一個奇怪的時間、奇怪的地點，恰巧撞見了這一幕，當時心裡暗自笑著：「謝天謝地，這個人終於清楚自己是誰了。」



李竹芬說，自己太了解李忠憲了，如果他真的接受、進去做事了，那一定不能做自己，那種內在撕裂的痛苦，不會讓他被塑形，只會讓他很快求去，既然如此，又何必當初；而這個拒絕，對他而言並不是重大的抉擇，比較像是一段人生的小插曲。



李竹芬認為，因為李忠憲知道自己該站的位置，也知道哪些路從來就不是自己的選項。她說，從表面看來，這可能像逃避，像怯弱，像自我保護；但事實上，這應該更接近於一種成熟：誠實面對自己的能力與邊界。



李竹芬說，有些路，是因為無路可退，才只能往前走；有些路，是因為知道不合適，所以選擇停下來，李忠憲常說：「認識自己，是一生最重要的事情。」這句話乍聽平凡，但其實正是他一路走來的真相，每個人都是獨立的個體，他走出來的成就，只屬於他自己。



李竹芬坦言，自己從來不把那些事情，當成是自己的功勞或影子，但始終相信一件事：只要我願意，他能做到的事，我一定也能做到；李忠憲會一臉無奈說，「妳這句話，根本瞧不起我嘛，我是那麼努力！」但她表示，自己很清楚，那不是輕蔑、比較或競爭，而是一種互相映照的力量。



李竹芬說，從李忠憲身上看見努力如何一點一滴重塑一個人，也明白一段關係的成長，往往不是誰帶著誰，而是彼此互相照亮、各自前行；夫妻如此，朋友亦然。



李竹芬提到，看到李忠憲當初肥成那樣、弱成那樣，卻仍然跑完人生第一場全馬的那一刻，心裡突然升起一個念頭：「連他這樣都行了，那我一定也可以。」她說，後來自己也真的做到了，人生很奇妙，有時看見別人的可能，會讓人開始相信自身的潛能。



李竹芬回憶，在那些混亂的日子裡，他們都被時代推向前，李忠憲在前面衝，她在後面撐，各自害怕、各自硬撐，但卻也在對方的存在裡，得到邁向下一步的勇氣。她直言，沒有因為害怕，把他拉了回來；而是把自己也往前推了一步，陪他一起面對不確定的未來。



李竹芬說，人生往往不是想好了才走，而是在走的過程中，才慢慢理解自己為何站在那裡，又為何能走得那麼遠；許多重大決定，也不是事先計劃好的，而是被時代、被責任、被某些突如其來的電話，推了一把，然後就在跌跌撞撞中繼續邁步向前。



李竹芬強調，走到某個時刻回頭看，才會發現那些原以為撐不過、甚至害怕得想逃的瞬間，其實都是讓人變得更像自己的開始。她說，或許這就是外傳的意義吧，主線記下的是反紫光戰友們如何在檯面上衝鋒、奮戰；外傳記下的，則是那些沒人看見、卻真實存在的疲憊、掙扎、抵抗，以及那些不被記錄、卻悄悄發生的推力——一通電話、一杯咖啡、一篇文章、一趟北上的火車。



李竹芬說，這些故事避開了舞台的熱鬧與喧囂，沒有聚光燈，也沒有掌聲，拼湊起那些不起眼的細節與轉折，卻默默牽動、改變了故事的走向。她指，一個人的改變，往往不是發生在被記錄的瞬間，而是藏在行動之前，在猶豫不安、在反覆自問「該不該做」的那些夜裡；也藏在情勢逼近時，明明慌亂害怕，卻仍然沒有退縮的時刻。



李竹芬表示，當陪一個人走他的路時，走著走著，你會發現：那條路也正在重塑自己，「其實我並不勇敢，只是在奇怪的時間、奇怪的地點，剛好站在那裡。而當時也沒有退路，即使心緒未定，仍選擇做對的事。」



李竹芬直言，有些路，本來不想走，也得走；有些事，以為扛不起，卻在扛著扛著之後，發現自己撐得住，故事在此劃下句點，但這座島的故事還沒有完。她說，前面的路，只會更長，也更難，大家都一樣，心裡懷著不安，卻仍在責任與選擇之間，相互扶持，一步一步往前走。

(圖片來源：李竹芬臉書)

更多放言報導

撰「反紫光外傳」憶沒退路的那項決定！李竹芬曝李忠憲為反中資入股「切換戰鬥模式」槓上林全官員、智庫

「反紫光外傳」憶遊說立委階段...李竹芬曝：李忠憲拜訪蔡其昌驕傲喊「我們自己約的」！那晚的他已踏上不歸路、再也不回頭