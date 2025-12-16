「反紫光外傳」憶遊說立委階段...李竹芬曝：李忠憲拜訪蔡其昌驕傲喊「我們自己約的」！那晚的他已踏上不歸路、再也不回頭

成功大學電機系教授李忠憲為反對紫光奇遊團重要成員之一，曾於2015年馬政府時代推行對中服貿，並與台灣大學電機系教授林宗男、交通大學資工系教授林盈達站出來示警資安風險，引起當年產學界響應，成功讓議題受社會關注。對此，李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（16日）回憶，李忠憲第一次為了反紫光踏進立法院時，那不知所措的模樣像走錯棚的新人，「然而，一談到中資入股的風險，他卻像換了一個人，步伐堅定、彷彿被一股無形的力量推著走」。

李竹芬今日於臉書發出「反紫光外傳」第七篇〈電機宅男進立法院〉，她回憶，李忠憲第一次踏進立法院時，有些不知所措，像走錯棚的新人，「然而，一談到中資入股的風險，他卻像換了一個人」。李竹芬說，遊說的日子，真的很耗神，李忠憲深夜回到家，常累趴到無法言語，「但說來也奇怪，越是奔波，他的步伐反而越堅定，彷彿被一股無形的力量推著走」。

李竹芬提及，在反紫光第四階段遊說立委的日子，至今李忠憲仍覺得有些哭笑不得。她回憶，第一次踏進立法院簡報時，李忠憲像個毫無心理準備的大一新生，誤闖教授的秘密基地，手不知怎麼擺，眼神不知往哪停，「那種彆扭，就像臨時被架去相親般，連對方是誰都不知道，尷尬指數破表」。

「但有趣的是，只要開始談到技術、風險，或中資入股的連鎖效應，他的腦袋就會自動對焦，變得清楚又精準」，李竹芬說，在李忠憲的講解之下，立委助理們原本迷茫的眼神，逐漸亮了起來，最後甚至恍然大悟，「喔，原來是這樣！」

然而，李竹芬說，一旦話題切到了家庭，李忠憲便從專家模式秒回「訊號微弱」模式，孩子幾歲、讀哪一班、在哪上才藝，「這對一般人來說，再簡單不過的資訊，他竟然都有可能會講錯」。

李竹芬表示，問李忠憲「5G 架構？」他的語速會自動加快，從物聯網講到基地台，內容完整到彷彿半小時後，就能開一門選修課；問他「小孩班導是誰？」他的腦袋得先轉圈讀取十秒，像系統正努力抓取一個很久沒用過的資料夾。

李竹芬說，談國家大事時，李忠憲的思路清晰得像剛更新完韌體；一回到生活小事，大腦某個模組便悄悄進入休眠狀態，「同一個人、同一顆腦袋，卻像裝著兩顆效能差異很大的晶片」。

李竹芬接續指出，李忠憲進行「馬拉松式的遊說」，經常在深夜回家，有時甚至還凌晨一點，「一進家門，他常整個人就在沙發攤平，像被瞬間拔掉了電源」。不過，李竹芬提及，「在那樣的疲累裡，偶爾也會出現一些不太一樣的時刻」。

李竹芬說明，有一次，李忠憲、X、成大電機系教授張順志，一起去拜會民進黨立委王定宇，在服務處那邊，一待就是六、七個小時，像是在為反紫光做一場「馬拉松體能訓練」。李竹芬回憶，那天深夜，聽到門被開啟的聲音，還以為李忠憲會累到不想說話，「結果卻發現他雙眼亮了起來，像裡面有個小宇宙正在爆開」。

李竹芬說，當時李忠憲忍不住說，「X這麼大的企業家，也跟我們一起坐在廟會的紅板凳上，等了四、五個小時」。李竹芬表示，李忠憲講這句話時，臉上浮現一種少見的驕傲，「原來，他交到了一個了不起的朋友；而那個人，不正是現代版的『愛國商人弦高』嗎？」

李竹芬續指，還有一次，是李忠憲和陽明交通大學教授林盈達一起到立法院拜會立委蔡其昌，因為蔡其昌有深厚的歷史背景，談話內容，大多圍繞在《1984》與「老大哥」的故事打轉，「而這本書，正是李忠憲大學時期最喜歡的讀物」。

李竹芬透露，當晚李忠憲興奮地說著，「蔡其昌跟我們聊得很開心，他說一定會全力支持反紫光！」當時李竹芬好奇地問，「那誰幫你們牽線？」李忠憲一臉得意，「沒有啊，我們自己聯絡的」。

李竹芬笑說，當時李忠憲那表情彷彿在說，「是不是很猛？」她回憶，那時候故意調侃李忠憲「人家可是堂堂國會副院長，怎麼會甩你們兩個小小的蛋頭學者？」李忠憲則笑著回，「我們也是有一點點小小的名氣啦」。

李竹芬說，「那晚，我知道李忠憲已踏上了一條真正的不歸路，而且被捲入漩渦中心，再也不回頭了」。李竹芬續指，那段時間，李忠憲陸續拜訪了好幾位立委，流程幾乎都一樣：青島東路、警衛室登記、助理帶上樓，「每間辦公室，看起來大同小異，但每個人聽他簡報時的反應，卻各自不同」。

李竹芬說，有些人靜靜聽著，偶爾點頭；有些人一聽到中資佈局，就開始追問細節；也有人一聽到「紫光」，眉頭立刻皺起來；當然，也有比較尷尬的時刻，李忠憲講了十幾分鐘，對方突然問，「紫光是不是做手機的？」

李竹芬說，「正是一次次出現在這些場景裡，李忠憲慢慢意識到，自己站的位置，顯然和過去完全不同了」。李竹芬提及，當年野百合學運時，李忠憲只是坐在台下，仰望那些念社會科學的人在台上談理想、談改革，意氣風發，「而他這個只把世界拆解成電路、數據和模型的電機人，只負責在下面跟著鼓掌」。

李竹芬說，那時的李忠憲，總覺得公民運動是別人的戰場，「萬萬沒想到，多年後，他會因為資訊科技、IC 設計，以及台灣在全球產業鏈中的位置，被推進公共現場，用專業回應時代」。李竹芬表示，「回頭想起來，只能說人生真的很奇妙」。

（圖片來源：李竹芬臉書）

