「反紫光外傳」 曝零號會議始於交大一杯咖啡！李竹芬憶李忠憲「被時代點名」上前線：如學術倉鼠突然被丟去跑千米

談到過往成大電機系教授李忠憲加入反紫光奇遊團，與其他成員一同擋下中資入侵，對此李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（5日）續寫當年經過，提到李忠憲過去根本是「學術倉鼠」，整日陷在自己的研究宇宙，但自從參與反服貿，其他事件慢慢找上。她指出，李忠憲未意識到在交大那杯咖啡將是反紫光的零號會議，也是從那天起，事情不可逆地展開了。

李竹芬回憶，李忠憲原本應該安穩地做研究、寫論文，日子規律得像滾輪上的倉鼠，然而《中國製造2025》與中資佈局的暗潮升起，把他從學術世界推向反紫光前線。她說，李忠憲在交大那杯咖啡意外成了零號起點；後續事情接連上門，一件比一件更不可逆，等他回過神時，人已深陷漩渦中心，退無可退。

「學術倉鼠突然被丟去跑千米。」李竹芬表示，成大李教授，怎麼可能成為奇遊團戰士？以他那種整天陷在自己的研究宇宙裡、連開會都可能在偷偷改paper的人，理該過著安穩沉靜的日子，研究、發表、教學、執行計畫，再回到研究，如此循環不已，日子像在固定軌道滑行，不會出什麼岔子，「後來，他怎麼可能會走上反紫光戰場？至今我仍覺得荒謬又不可思議。」



李竹芬坦言，那種心情，彷如看見在實驗室滾輪上，一隻跑個不停的倉鼠，忽然被拋擲到田徑場，還期待牠能衝完一千米，會忍不住想問：這到底是誰的惡作劇？說真的，一開始他哪有心思再戰一次？李忠憲的想法非常單純，也很典型學者風：反服貿二類電信落幕了，世界恢復平靜，我該回去做研究了，請不要再tag我。



李竹芬說，但現實沒有要放過李忠憲，後來找上門的事，不但沒有停下來，還一件比一件更不可逆，彷彿有人在看不見的地方，輕推一排多米諾骨牌，從遠方一路倒向他。她說，當年反紫光，和前一年反服貿一樣，他又被時代悄悄「點名」了。



李竹芬認為，不是因為李忠憲多麼勇敢，也不是因為他想出什麼風頭，而是剛好他就站在那個「了解問題癥結，又能講給人懂」的位置上；他本來以為：這件做完，就可以退場了，但每一次「做完」，下一件事就自然再跳出來。她形容像潮水，一波比一波高，把他推向更深的地方。



李竹芬回顧那段日子，提到李忠憲經常深夜才回到家，連完整的句子都講不清楚，只能說：「好累喔。」可是隔天一醒來，新議題、新訪談、新會議，又把他更往前再推一步；等他回過神時，人已經站在反紫光的風口上。



李竹芬說，那個地方並不是李忠憲想站上去的，但卻是一條不得不走的路，因為他踏了上去，就很難假裝沒看到、沒聽到。她說，在一旁看著也知道，他不是選擇了那條路，而是那條路，突然在某個時刻選擇了他。



談到中國製造2025與中資佈局，李竹芬說，回到2015年的場景，那時中國正處於經濟的高峰，習近平喊出《中國製造2025》，成為全球財經媒體的焦點；然而，在這份宏大的工業升級計畫中，最薄弱的一環，就是晶片。



李竹芬表示，台灣恰好是全球半導體產業的核心，擁有完整的供應鏈與關鍵技術，是晶片製造的世界工廠。她說，這時候，從外媒的消息得知，馬政府和中國已達成共識，在隔年520政黨輪替前，將推動中資全面收購台灣的IC設計產業，開放中資氛圍中危機警覺浮現。



李竹芬提到，當時台灣產業界並沒有太多反對聲浪，甚至有人認為，這完全符合全球的趨勢；到了2016年，小英就任總統，新政府想擺脫「逢中必反」的標籤，幕僚都建議「小額開放」比較好，同時IC設計業者，也持續遊說新政府，「開放中資入股是大勢所趨」的社會氛圍，逐漸成形。



李竹芬指出，最典型的論述之一，是藍營杜紫辰的說法：「如果不讓中資入股，IC技術人才將大量流失，台灣的IC產業恐到2025年就會消失。」而挾持中國政府資金的紫光董事長趙偉國，甚至放話，要「買台積電、併聯發科」。她說，當時奇遊團察覺到背後的國安隱憂，於是率先站出來反對開放中資。



對於反紫光的歷程，李竹芬直言，如果要把李忠憲那段反紫光保衛戰說清楚，整段行動大致可以分成五個階段：



1. 搞不清狀況的第一階段：交大密會



2. 被時代抓走的第二階段：發動連署



3. 開始講人話的第三階段：召開記者會



4. 捲入漩渦中心的第四階段：遊說立委



5. 變身公民戰士的第五階段：遊說官員及關鍵轉折



李竹芬說，第一階段「交大密會」，是從一杯咖啡開始的不可逆展開，所有的一切，就從李忠憲跑去交大見科技業大老X開始。她說，X是個奇人，跟奇遊團裡某些人一樣，擁有一種「把人拖下水」的天賦，原本以為只是去喝杯咖啡，X隨口的一句話，就能讓來喝咖啡聊天的人，變成激烈討論，深陷在「面對危機、產業分析、技術探討、國安評估」的世界裡，無法脫身。



李竹芬猜測，那天李教授心裡八成想著：「不過是來開個小會，聊點技術細節而已吧。」結果，當天晚上他一踏進家門，我光看他臉色就知道：「慘了，他是不是又被assign什麼大任務了？」後來他才知道，那場看似隨性的小聚會，根本就是反紫光的零號會議。



李竹芬直言，其他與會人士，早就心裡有數「這場局很大，不能鬧著玩」；當下，還沒搞清楚狀況的人，大概就只有李忠憲一個人，也正是從那天起，事情不可逆地展開了。

(圖片來源：李竹芬臉書)

