反統戰滲透！政院拍板將修法 立委赴中須許可「違者最高罰千萬」

本次修法最大的變革在於首度將立法委員納入赴中許可制，同時全面納管各級公務員。示意圖

行政院院會今（26日）通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及「社會秩序維護法」部分條文修正草案，針對境外敵對勢力的統戰滲透強化人流管理。本次修法最大的變革在於首度將立法委員納入赴中許可制，同時全面納管各級公務員，即便10職等以下的基層公務員，未來赴中也必須經過原所屬機關同意。

行政院指出，現行法規對民選公職人員赴中交流的規範未盡完整，導致資訊不透明且民眾無從監督。考量立委因職掌經常接觸涉及國家安全與利益的機密業務，其赴中風險程度不亞於政務人員或地方首長，因此草案明定立委、涉及國家機密人員及其相關業務保管者，赴中均須經由內政部聯審會許可。此外，若民選公職人員在赴中期間接觸中共黨政軍機關或團體，返台後應主動提供接觸過程及細節，並由政府公開披露。

在公務員管理方面，修法將管制網延伸至基層，規定10職等以下未涉密的公務員赴中前需徵得單位許可，若違反規定將依人事法規議處。而針對涉及國家機密的人員，若未經許可違法赴中，罰鍰則大幅提高為新台幣200萬元以上、1000萬元以下。此外，縣市長退離職後的赴中管制期限也比照直轄市長定為3年。

針對退休高階官員與將領參加對岸活動的規範也同步趨嚴。草案明定，曾任總統、副總統、中央機關政務人員及校級以上軍官等具指標性身分者，禁止參加任何危害、矮化或消滅我國國家主權的統戰宣傳活動。未來處罰標準不再受限於現場是否有中共旗、徽、歌，只要行為損及國家尊嚴，情節重大者將剝奪其月退休金，無月退者最高可處1000萬元罰鍰。

面對行政院的強勢修法，朝野立場截然不同。民進黨立委沈伯洋指出，立委接觸機密甚廣，補齊法律疏漏是為了加強國安並向國人交代；黨團幹事長鍾佳濱則認為立院因不願自律，才導致行政院介入訂定規範。

然而，國民黨立委羅智強批評賴政府是以國安為藉口阻撓兩岸交流，掩飾其兩岸政策的失當；立委翁曉玲與陳玉珍更痛批此為意識形態治國，認為越交流才越安全，質疑政府下一步是否要連人民出國都要干預。

