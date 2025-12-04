反綠名嘴質疑「財產來源不明」賴清德2、30年都是民代還有1億可以捐？賴桑10年從政以來「可考」捐款紀錄就快億元！

民眾黨前主席柯文哲稱「去賴清德搜索一遍絕對比他們精彩」，資深媒體人周玉蔻則發文指出：「會找到一張張捐款收據、超過1億元！」意外引發賴清德從政以來捐款金額討論，甚至有反綠名嘴惡意質疑「財產來源不明罪」。《放言》整理賴清德自2014年從政以來「可考」的捐款紀錄，包含個人名義、選舉補助款捐助各大基金會、賑災等金額，就高達9500萬元左右。

柯文哲夫人陳佩琪日前轉述柯文哲所說：「也去賴清德家搜索一遍(他案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」。

對此，資深媒體人周玉蔻表示，就算柯文哲當檢察官下搜索令搜索賴清德和他的親戚，最後搜索到的絕對不是莫名其妙記錄收錢表格的USB或清涼照，「而是一張又一張捐款收據！累積2、3 0年金額超過1 億元新台幣，以賴清德名義捐出去的捐款收據！」

另外，國策顧問、台灣好德公益文化協會理事長林逸民日前在一次大會中也指出，賴清德好善樂施，累積已經捐款1.2億元。他過往曾向賴清德提起此事，但賴清德僅是淡淡回答「台灣精神本來就應該如此」。

不過，賴清德累積捐款破億一事，卻讓一位反綠名嘴質疑，賴清德2、30年都是民代，又沒有經營其他生意，怎可能有超過1億可以捐給別人？更說「光是一條財產來源不明罪，就可以羈押禁見了吧！」

《放言》整理賴清德從政近十年公益捐款相關紀錄，從過往媒體公開披露的資訊中可以查詢到，賴清德2014年時以七成選票支持連任台南市長，他提到選舉補助款2100萬運用方面，除依黨中央規定上繳1/3，及每年直轄市長上繳100萬元外，剩下約2/3的經費將全數捐做公益，合計約1300萬餘元。

賴清德2015年也說，他競選連任時因為「不設競選總部」等「五不」策略，結算時發現競選連任花費僅912萬元，因此與桂田集團董事長朱仁宗、豐田交通工業董事長楊東得等商界友人一起前往伯利恆基金會，捐了2100萬元善款給甘惠忠神父，當做「早療與融合教育中心大樓」的籌建基金。當中包括選舉補助款500萬元、朋友將原擬捐助的競選經費化為愛心善款的1500萬元，以及當場額外加碼的100萬元。

2016年時，發生了台南地震、日本熊本震災、台東風災、八仙塵爆等災害，賴清德多次捐出台南市長月薪，總計80萬元；2018年時他擔任行政院長，也捐出院長月薪32萬元，給花蓮地震重建，並盼望國人發揮「台灣精神」與花蓮一起挺過難關。

而至2018年的13年以來，賴清德陸陸續續捐款南台南家扶中心孩子助學金超過500萬元，其中400萬自掏腰包、100萬元為選舉補助款。後續學甲伯利恆早療教育中心落成，賴清德也以選舉補助款捐款500萬。

2021年賴清德已經是副總統，當時台鐵北迴線太魯閣號列車出軌事故，他捐出副總統月薪36萬；當年高雄城中城火災，賴清德再度捐出副總統月薪36萬。後來2022年俄烏戰爭爆發，賴清德援助烏克蘭，捐出副總統月薪36萬。 2023年援助土耳其震災，捐出副總統月薪36萬。

另外，賴清德2024年打贏總統大選，獲得1.6億選舉補助款，分為3等分使用，第一捐公益，第二提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧以及年輕黨工出國歷練深造，第三是依照規定回捐給黨。依照計算，捐出公益部分就高達5300萬元。

此外，花蓮今年9月因風災導致堰塞湖溢流、造成多人罹難，賴清德以個人名義捐出一個月總統月薪，為53.1萬元。

單依照媒體披露公開資訊計算，賴清德自2014年從政以來十年捐款，包含台南市長選舉補助款1300萬、捐助甘惠忠神父2100萬、台南地震、日本熊本震災、台東風災、八仙塵爆捐出台南市長月薪80萬、2018年花蓮地震重建行政院長月薪32萬、陸陸續續捐給南台南家扶中心500萬、捐款伯利恆早療教育中心500萬；在北迴線太魯閣號列車出軌事故、高雄城中城火災、烏克蘭援助、土耳其震災各捐款副總統月薪36萬；2024年總統大選選舉補助款1.6億元，捐出5300萬公益，以及今年以總統身份捐出月薪53.1萬予花蓮水災民眾，總計約為9500萬元左右，光是最近十年捐款將近1億元。

（圖片來源：三立新聞、賴清德競選總部、總統府）

