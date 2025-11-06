反罷亮票遭要求從重量刑 趙少康：沒有抵死不認罪，何來態度不佳？

趙少康９月底為亮票案到台北地檢署開庭。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

中廣前董事長趙少康726投罷免票時涉亮票爭議，傳出檢方以犯後態度不佳，要求從重量刑。趙今受訪喊冤表示，自己一貫尊重司法，檢警詢問都有問有答，也承諾之後不會再犯，沒有抵死不認罪，都這樣還犯後態度不佳？

趙少康說，自己不支持罷免國民黨立委羅智強的態度，社會都很清楚，甚至自己連非洲動物大遷徙都沒去了，還需要亮票表示態度？「我沒有犯罪動機」，自己是選過很多次舉，但沒有投過罷免票，自己不是故意。

趙少康坦言，對於檢察官主張從重量刑，還認定是故意亮票，自己蠻錯愕的， 畢竟開庭當天檢察官態度蠻好的，提問自己也一五一十答覆，只主張希望至少緩起訴，之後只能到法院去說明。

