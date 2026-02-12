反罷免台上「幹X娘」嗆總統 白委臉書道歉也沒用！挨告下場出爐

賴清德遭辱罵三字經憤而提告。資料照片

去年7月20日，民眾黨在民進黨黨部門口舉辦反罷免活動，立委林國成在舞台上拿麥克風當眾用三字經辱罵總統賴清德，雖然他當晚就在臉書道歉，但賴清德不買單，仍提出告訴。台北地檢署12日偵結，檢察官認為林國成的言論已逾越一般人可忍受的範圍，依公然侮辱罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

2025年全台大罷免熱議，民眾黨7月20日在民進黨中央黨部門口舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」活動，該活動透過YouTube「民眾之聲」頻道直播，下午4點左右，林國成在舞台上用麥克風用三字經隔空問候總統，言論如「民進黨在執政，賴清德在當權，各為我們已經忍耐他整年了，我要跟他、要跟賴清德說，我咧我幹～你娘啦！」

不僅如此，林國成還說「司法阿伯沒證沒據，押人取供，給他收押到這時候，你們大家會甘願嗎？所以要再把賴清德tshoh（台語發音）一遍嘸？」並且多次喊「我咧幹～領帶啦」

事後林國成在臉書道歉，但賴清德不接受，仍對其提告。台北地檢署調查，認為林國成用「幹你娘」等粗鄙言論辱罵總統，對賴清德的名譽權侵害難謂輕微，且已逾越一般人可合理忍受範圍，依法提起公訴。

北檢指出，林國成多次出言辱罵國家元首，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，行為實有不該，且犯後仍矯飾否認，難認有所悔悟，建請法院對林國成從重量刑，以示懲戒。



