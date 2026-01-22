反美內宣詞彙鬧笑話！中國記者頻問「斬殺線」 美財長貝森特滿頭問號

國際中心／綜合報導

中國近期頻繁使用「斬殺線」（Kill line）作為反美的內宣，向中國公民渲染美國的資本主義如何讓中產階級陷入一連串的災難，以凸顯「中國人道」的一面。

然而，這個主要在中共官宣內流傳的詞彙，竟然有中國記者將它搬上檯面，以此詢問美國財長貝森特的意見，疑似讓貝森特誤解為「Q line」而答非所問，中國記者還不死心問第二次，結果讓貝森特相當無奈回：「我真的聽不懂你說什麼，我想你自己也不懂你在說什麼。」

美國財長聽不懂Kill line，滿頭問號回覆中國記者：「我聽不懂你在說什麼，我覺得你應該自己也不知道自己在說什麼。」（圖／翻攝畫面）

央视记者在达沃斯上问财长贝森特关于“斩杀线” “Kill Line”的问题，结果贝森特貌似听成了“Q Line”，把拜登骂了一顿之后，央视记者追问起来，贝森特还是一脸懵逼听不懂，直接不回答了：



“Sorry, I'm sorry. I don't understand the question. I'm not sure you do either.” pic.twitter.com/glWmNeSOGx — 紀春生 (@ji_chunsheng) January 22, 2026

中國記者狂問「斬殺線」拜登滿頭問號

美國財長貝森特（Scott Bessent）21日在瑞士達沃斯的世界論壇年會期間舉行記者會，期間一名記者提問：「37%美國成人拿不出400美元的緊急備用金，有人稱這種現象為『Kill line』（斬殺線），您有什麼看法？」

貝森特當時未聽懂「斬殺線」，並回覆若比較拜登時期與川普時期，川普讓領時薪的勞工收入有大幅增加，現在還可能用關稅收入為家庭退稅1000美元等等。

然而，該名中國記者仍不死心，追問：「斬殺線，你認為美國有斬殺線的問題嗎？」貝森特這時身體微微向前傾，滿臉問號說：「我……我不……」該名記者趕緊插話繼續補充：「就是斬殺線，面對龐大支出，去讓中產階級……」，由於該名記者文法混亂加上語意不清，貝森特直接回覆：「抱歉，我真的聽不懂你的問題，我想你也不知道自己在說什麼。」

中共官媒如何使用斬殺線一詞？

這個讓貝森特滿頭問號的「斬殺線」，正是近期中國宣傳機器新發現的反美詞彙。

根據《紐約時報》報導，中國官媒與一些中國網路評論者，近期大量使用「斬殺線」。這個詞彙源自於電玩，指電玩角色一旦越過，就無法回頭的臨界點，而現在被中共官媒挪用，用來描述美國貧窮問題。

🤣A CCP "reporter" tried to embarrass @SecScottBessent with a question about the "US Kill Line," a propaganda term the CCP has promoted, implying many middle-class Americans have fallen below this line into homelessness.



Instead, she embarrassed herself with poor English, as… pic.twitter.com/1YSniTnpkS — Inconvenient Truths — Jennifer Zeng Reports (@jenniferzeng97) January 22, 2026

在中共這套「斬殺線」敘事中，美國人一旦跌破這條看不見的「斬殺線」，就注定走向無家可歸、沉重債務、藥物成癮等一連串苦難，幾乎不存在重新翻身的現實途徑。

而這套敘事要傳遞更核心訊息是：「美國人生活在隨時掉落的經濟斷頭台之下，而中國公民則受到一個更為『人道』體制的保護。」

中國宣傳聚焦美國的苦難並非新鮮事，但以「斬殺線」作為框架則是新手法。《經濟學人》指出，這個說法基本上成了一種「速記符號」，用來概括「美國哪裡出了問題，以及中國哪裡做對了」。

斬殺線一詞從哪來？

「斬殺線」開始流行，是源於去年11月Bilibili平台上一支影片，一名創作者「Squid King」的影片。

根據《紐約時報》，「Squid King」在影片中講述自己在美國的所見所聞，包括挨餓的外送員、萬聖節挨家挨戶敲門討食的孩子、受傷卻被醫院拒收的勞工等悲慘故事。

隨後，官方與民族主義色彩濃厚的媒體放大了「斬殺線」一詞，將其包裝為美國資本主義的「真實運作邏輯」，並援引從《金融時報》關於康乃狄克州貧富差距的報導，到副總統范斯回憶錄《鄉下人的悲歌》（Hillbilly Elegy）等素材，作為佐證。

這波宣傳出現之際，中國自身也正面臨經濟壓力，包括經濟成長放緩、青年失業率偏高、農村退休金微薄，以及因疾病或失業而陷入財務崩潰的普遍恐懼。即便街頭可見的無家可歸現象受到嚴格管控、很少出現在日常視野中，不平等與不安全感仍然是嚴重問題。

到去年12月底，「斬殺線」一詞已進入官方話語體系。根據《紐約時報》，包括《北京日報》在內的官媒開始在微博平台上推動「斬殺線」相關討論。評論文章將美國的個案與中國的基本醫療與扶貧制度作對比，強調「中國的制度不會讓一個人因為一次不幸就被『殺死』」。

