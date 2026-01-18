反美掌控格陵蘭 川普加徵歐洲8國10%關稅

格陵蘭美國領事館前民眾示威，要求美國允許格陵蘭自主決定未來。（路透）

記者康子仁綜合外電報導

美國總統川普十七日（當地時間）在社群媒體發文，自二月起，他將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等八個歐洲國家商品加徵百分之十的進口關稅，且稅率自六月起再增至百分之二十五，理由是這些國家反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭。德國智庫分析，川普對北約國家祭出關稅威脅，目的在分化歐洲。

川普前一天才表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，並強調美國在國家安全方面迫切需要格陵蘭，十七日就在社群媒體發文，要對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等八個歐洲國家的商品加徵百分之十的進口關稅。

美國總統川普17日表示，2月起將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭8國加徵10%關稅，因這些國家不配合美國掌控格陵蘭。（路透）

川普還放話，如果美國未能就「完全及徹底購買格陵蘭」達成協議，這項關稅將自六月一日起提高至百分之二十五。川普指出，該關稅在美國達成購買格陵蘭協議之前都將有效。他還寫道：「這些國家正在玩火，將風險推高到無法承受也無法持續的程度。」為了維護全球和平與安全，他認為必須採取強而有力的措施，確保這潛在的危險局面迅速且確實地結束。

德國重要外交智庫「德國學術暨政治基金會」（ＳＷＰ）北美專家丹尼爾斯分析，川普選擇對個別歐洲國家加徵關稅，是為了施加最大壓力，分裂原本在格陵蘭危機中立場一致的歐洲各國。

德國經濟研究所（ＤＩＷ）院長法拉茲謝認為，川普將關稅作為政治施壓工具，凸顯歐洲在對美貿易衝突中的軟弱與行動力不足，也反映歐盟過去因應策略的失敗。

法拉茲謝說，現在正是歐盟，尤其是德國政府，加強與中國及其他國家的全球合作，以制衡川普的關鍵時刻。他警告，若歐洲無法在多邊體系下更有力捍衛自身利益，未來仍將持續處於被川普施壓的狀態。