「反習派」核心出現了? 傳「前主席之子」獲多戰區擁戴 專家 : 恐內鬥失控

網傳前國家主席劉少奇之子、退役上將劉源已成為「反習派」核心人物，並獲多個戰區擁戴。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 中央軍委副主席張又俠落馬後，中共內部持續傳出軍心不穩的謠言，近日更傳出前國家主席劉少奇之子、退役上將劉源已成為「反習派」核心人物，並獲多個戰區擁戴，多位中共元老也對於此次「清洗」有不同意見。不過，這些說法目前都尚未獲得官方消息證實。

X 帳號「中國新聞中心」宣稱，劉源已成為「反習派」核心人物，並獲多個戰區擁戴，甚至聲稱中共元老李源潮、胡春華與汪洋已南下表態支持。不過這項訊息也並無佐證。

X 帳號「劉敏」發表評論指出，無論劉源是否真成為權力焦點，頻繁出現的「合圍」、「反習」與高層異動傳聞，本身已反映出中共內部權威與信任基礎動搖。「對中國人民而言，真正的轉機從不來自某個救世主，而可能誕生於獨裁集團內鬥失控、權威徹底破產的瞬間。」

中國國家主席習近平。 圖：取自新華社（資料照）

相較之下，《華爾街日報》則分析指出，習近平近年不斷人事異動、體系重整，雖看似是為將軍權集中於個人，但實際上已讓「短期內武力攻台」的可能性下降。據報導引述分析人士指出，中國可能正在轉向不動用武力、以削弱台北決心為主的攻台手段。

另有 X 帳號「吳建民」整理眾多「海外爆料」，稱多名中共元老對張又俠、劉振立遭調查一事表達不同意見，質疑處理程序過於急促，恐衝擊軍內穩定與國家安全，並呼籲避免將政治分歧升高為全面鬥爭。內容便包含：胡錦濤、宋平、溫家寶、朱鎔基、李瑞環等中共元老；不過，相關內容同樣未獲官方或主流媒體證實，「吳建民」也明確表示消息僅為轉載。

「海外爆料」稱，多名中共元老對張又俠、劉振立遭調查一事表達不同意見。圖：翻攝自 X @5xyxh

X 帳號「劉敏」提到，北京昨（2）日曾實施禁飛措施，並有數架飛機運送大量黃金前往俄羅斯，他推測此舉可能與習近平在安排退路有關。他同時稱，習近平目前被認為仍在北京西山指揮中心，但若情勢急轉，可能直接轉往俄羅斯。相關內容目前僅流傳於網路謠言，官方並未回應相關資訊。

