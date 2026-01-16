反聖嬰將結束！聖嬰訊號3月起逐月增強 專家：暖冬機率大增

去年9月開始增強的反聖嬰訊號，預計今年1月達到巔峰，隨後就會逐漸下降。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 去年9月開始增強的反聖嬰訊號，預計今年1月達到巔峰，隨後就會逐漸下降。氣象粉專「林老師氣象站」指出，根據目前最新的氣象預報，反聖嬰現象將在下個月會逐步恢復到正常，但3月起聖嬰現象發生訊號逐月增加，到了10月發生率會破6成，一般來說，聖嬰現象發生時，暖冬的機會也會增大。

「林老師氣象站」指出，美國國家氣象局(NWS)氣象預報中心(CPC)在今年1月最新研究指出，自去年9月開始並增強的反聖嬰訊號，到今年1月，反聖嬰發生的可能性已經達到巔峰，隨後就會逐步下降，今年2、3月恢復為中性正常特徵。

值得注意的是，反聖嬰結束後，今年3、4、5月，聖嬰現象發生訊號逐月增加；到年中時刻，甚至超前到中性特徵；8、9、10月，聖嬰現象發生訊號機率已經超過6成，達到最高。

根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象肇生時，當年颱風生成位置偏東、偏南，導致生成發展的路徑較長，讓強度發展時間較為充足，強颱比例跟著上升，秋颱活動延後可能性也會增大；夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多，導致翌年春雨偏少、旱象風險提高，水庫補注不利，都是聖嬰現象出現時，會有的狀況之一。

另外，聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，「暖冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

