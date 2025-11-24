反聖嬰強勢來襲！機率突破8成 冷冬風險大增

氣象專家林得恩提醒，美國國家氣象局最新研究指今年10至12月反聖嬰發生機率已超過8成。（圖／翻攝自Facebook／林老師氣象站）

中央氣象署指出，25日至28日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。對此，氣象專家林得恩提醒，美國國家氣象局最新研究指今年10至12月反聖嬰發生機率已超過8成，並可能延續至明年2月後逐漸回到中性；此期間台灣北部與東北部冬季將更潮溼、降雨增多，中南部則偏乾、春雨減少，東北季風更強、更易南下，「冷冬」發生的機率約在6成左右。

台灣大學大氣科學博士林得恩今晨在臉書粉專《林老師氣象站》發文指出，「反聖嬰發生機率，衝破80%以上！」美國國家氣象局（National Weather Service，NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center，CPC）今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。

尤其，在今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，林得恩指出，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大。同時，中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。

林得恩補充，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

