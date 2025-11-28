反聖嬰機率大！ 今年冬季「氣溫略偏暖、雨量偏少」

今年冬季受反聖嬰現象影響，台灣將出現「溫暖冬天、少雨天」！氣象署預測，12月至明年2月氣溫正常至偏暖，雨量正常偏少，尤其是西半部地區。值得注意的是，今年秋季平均氣溫高達26.5度，創下1951年以來最暖紀錄，降雨天數也是第五少。此外，前氣象局長「鄭明典」提醒，沙塵將隨東北季風影響空氣品質，民眾外出建議配戴口罩。專家指出，這些現象都顯示全球氣候變遷影響正持續加劇！

反聖嬰機率大，今年冬季略偏暖雨量正常偏少。（圖／TVBS）

今年冬季將受反聖嬰現象影響，預期氣溫正常至偏暖、雨量偏少，尤其西半部地區。氣象署指出，反聖嬰現象發展機率超過5成，預計12月氣溫正常，1至2月則正常到偏暖，全期雨量正常偏少。值得注意的是，2023年秋季創下1951年以來最高均溫紀錄，達26.5度，同時秋季降雨天數僅26.5天，為1951年來第五少，顯示全球氣候變遷影響持續加劇。此外，沙塵將隨東北季風影響台灣空氣品質，民眾外出建議配戴口罩。

氣象署今天發布冬季氣象展望，預測今年12月至明年2月期間，台灣氣溫將呈現正常至偏暖趨勢，雨量則為正常至偏少。氣象署預報中心副主任羅雅尹表示，目前海溫數值呈現負值，代表反聖嬰現象正在發展中，冬季發生機率超過五成，預計明年春季後將恢復正常。

冬季展望，今年12月~2月正常至暖雨偏少。（圖／TVBS）

在反聖嬰影響下，今年冬季東北風較強，導致台灣西半部背風側地區雨量有偏少訊號，溫度則呈現略略偏暖的趨勢。羅雅尹解釋，整體而言，今年冬天氣溫可能維持在正常到溫暖的範圍。

氣象署同時公布了2023年秋季氣象統計，發現今年秋季下雨天數明顯減少，平均僅有26.5天，創下1951年以來第五少的紀錄。羅雅尹指出，截至11月26日為止，今年秋季三個月平均氣溫達到26.5度，是自1951年有完整紀錄以來的最暖秋季。

西北太平洋3個月生成13個颱風，高於氣候值。（圖／TVBS）

在颱風方面，西北太平洋今年已生成13個颱風，高於氣候平均值10.8個。其中，樺加沙和鳳凰兩個颱風直接侵襲台灣，加上其他颱風的共伴效應，使台灣秋季總降雨量達644.2毫米，屬於正常範圍，但降雨日集中且雨天較少。

前氣象局長鄭明典提醒，濃厚沙塵將隨東北季風影響台灣空氣品質，各地空氣品質指標可能達到橘色提醒等級，西半部地區甚至可能出現紅色警戒，PM10濃度偏高，建議民眾外出時配戴口罩，以確保舒適度。

