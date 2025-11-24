反聖嬰發生機率衝破80%以上！氣象專家曝「冷冬」機率高 影響曝光

生活中心／施郁韻報導

中央氣象署指出，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大臺北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26到29度，各地低溫約16至21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物以免受涼。

氣象署表示，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，臺南已出現能見度不足200公尺的現象，駕駛朋友請注意路況安全。

離島天氣澎湖多雲時陰，21至24度；金門晴時多雲，18至26度；馬祖晴時多雲，17至21度。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示：「反聖嬰發生機率，衝破80%以上！」根據美國國家氣象局氣象預報中心（Climate Prediction Center,CPC）今年11月最新研究指出，目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。尤其，在今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

林得恩分析，反聖嬰現象對臺灣天氣的可能影響，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年臺灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。

林得恩說，反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。



