反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高

氣象專家林得恩指出，今年出現「冷冬」的機率也將明顯提高。（圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」）

氣象專家林得恩近日在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，「反聖嬰訊號，再度反轉！」並指出今年出現「冷冬」的機率也將明顯提高。

林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。

CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2月（機率仍在55%以上），之後才會逐漸回歸中性狀態。

廣告 廣告

林得恩指出，依照過去反聖嬰年（La Niña）氣候特徵顯示，若發生於秋季，颱風生成位置通常偏西，加上東北季風的共伴效應，將提高秋颱影響台灣與南海地區的機率，局部地區亦可能出現豪雨致災風險。他並以「1020豪雨事件」為例，指出該事件就是反聖嬰特徵下的重要案例。

至於對台灣天氣的可能影響，根據歷史統計，反聖嬰現象出現時，台灣東北部及東部地區秋季降雨量增加；而冬季至翌年春季氣溫則偏低，發生機率約為六成。林得恩總結表示，這意味著今年出現「冷冬」的機率也將明顯提高。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

粿粿爆出軌風波！ 網挖出「范姜彥豐4大條件」：完勝王子

小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉

辣妹熱吻工程師竟問「太太幾點下班」 他批「女方道德感低」全場嗆爆