反聖嬰訊號增強！今年冬天會很冷？專家證實：東北季風恐發威凍全台

[Newtalk新聞] 美國國家氣象局最新研究顯示，反聖嬰訊號持續增強，今年10至12月發生機率已衝破80%，並將持續至明年2月。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，受此影響，台灣今年冬天恐迎來「冷冬」，發生機率約6成，且東北季風強度較強，北部及東北部冬雨機會增加，中南部春雨則偏少。





林得恩說明，依據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣象預報中心（Climate Prediction Center, CPC）今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，「自9月開始，發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢」。林得恩進一步強調，尤其在今年10至12月，「反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上」；且預測趨勢顯示可持續到明年的2月，發生機率都在50%以上，隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

廣告 廣告





至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，林得恩表示，根據過去歷史事件的統計分析，「反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大」。林得恩指出，與此同時，中南部地區的天氣型態則會呈現截然不同的樣貌，「中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少」，呈現北濕南乾的分布特徵。





林得恩進一步強調，反聖嬰現象發生在冬天時，「東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低」。林得恩說明，簡單來說，這意味著今年出現「冷冬」機會也會增大，「而發生的機率約在6成左右」，提醒民眾需留意接下來的氣候變化，提前做好禦寒準備。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

館長宣布成吉思汗健身房「將進軍中國」！稱「很多投資者」掀熱議

央廣遭駭置入中國五星旗！北檢起訴內鬼工程師等3人 最重求刑3年