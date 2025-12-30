反聖嬰趨緩 明年1至3月恐偏暖偏乾 氣象署：仍須嚴防寒流
全球今年1至11月平均氣溫自1850年以來第2高溫，氣象署今日指出，今年台灣平均氣溫24.53°C，百年以來第12高，其中9、10月極端高溫，今年底呈現反聖嬰狀態，預估明年初趨於正常，1至3月氣溫偏高、雨量偏少機率較高。
氣象署今日舉辦年終記者會，氣象署預報中心主任黃椿喜說明，暖化趨勢持續，全球今年1至11月平均氣溫比百年平均高1.18°C，是1850年以來第2高溫。回到台灣，6個百年氣象站平均氣溫24.53°C，比百年平均高1.22°C，是1897年以來第12暖。
他表示，今年平均氣溫偏高，其中1、2、7月平均氣溫偏低，其中7月主要受2個颱風及西南氣流降雨導致氣溫偏低，其他月份氣溫正常至偏高，尤其9、10月極端高溫。全年雨量偏多，主要來自颱風，降雨日數卻是1951年來第9少。西北太平洋生成27個颱風，其中4個侵台，均多於氣候平均值，但仍在正常範圍。
黃椿喜指出，目前仍是反聖嬰現象，預估明年初逐漸回復至正常狀態，未來一季東北風偏強，不會明顯反映在氣溫，但西半部降雨偏少。整體來看，明年1至3月溫度正常至偏高，其中1正常機率高、2至3月正常偏高，但仍需嚴防寒流或鋒面連續影響，雨量則是正常至偏少。
氣象署長呂國臣說，1月嘉義大埔地震後餘震不斷，所幸過年期間有驚無險，接著梅雨季雨勢增多，但降雨量並無特別多，7月丹納絲颱風路徑特別，造成嘉南明顯影響，半個月後又有西南氣流，造成中南部淹水，以及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成憾事，年底發生規模7.0地震，過去1年可說是相當特別。
