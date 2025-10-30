「反聖嬰」強勢回歸 氣象專家：今年冷冬機率高

明天天氣如何？ 明天(29日)中高層短波槽就逐漸東移離開，底層的大陸高壓中心也將會出海往日本方向移動，明天白天台灣附近仍是較強的東北季風，不過水氣會比今天要少得多，尤其中高層有些短波槽後較乾的空氣下來，降雨部分會明顯縮減到迎風面的大台北、宜蘭到花蓮一帶，其中在東北角到宜蘭等地仍可能有較多的累積雨量，局部單點一整天累積仍可能達到大雨等級。自桃園開始往南的西半部地區以及台東一帶則是恢復多雲或可見陽光的天氣型態，只剩山區還有些降雨的機會，而且比較集中在中午過後到傍晚之間。後天(30日)東北季風就會明顯減弱，轉為受到日本附近地面高壓所帶來的高壓迴流偏東風影響，水氣也將更為減少，東半部雲量較多，仍有局部短暫陣雨機會，西半部則是多雲到晴的天氣型態。明後天(29-30日)隨著天氣好轉且東北季風逐漸減弱，各地白天的高溫都將有回升的趨勢，明天(29日)新竹及以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫大約在24-26度，苗栗及以南到高屏、台東一帶高溫則是可到29-31度。後天(30日)溫度回升會更明顯，桃園、大台北、宜蘭及花蓮白天高溫可到26-28度，新竹及以南到高屏、台東等地高溫可到29-32度左右。不過夜晚清晨在北部、東北部空曠地區仍可能有接近20度的低溫機會，早晚還是會感受比較偏涼一些，中南部以及花東地區的日夜溫差也比較大，早出晚歸仍要注意。 下一波東北季風很快在週五(31日)下半天起就會南下抵達台灣附近，前緣可能有微弱鋒面會先快速掠過，後續東北季風增強，因此在迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮到台東一帶降雨又會較為增多，不過因為雲雨帶發展較好的位置預期會在台灣東北方海面通過，對於台灣陸地上的影響比較有限，降雨不至於會太明顯，但還是會有短暫陣雨出現機會，雲量也將會較多較厚，桃園及以南地區就比較不受影響，還是以多雲或有陽光的天氣為主。週末期間(01-02日)持續受東北季風影響，大台北東側、基隆北海岸、宜花東等地仍有局部短暫陣雨，雨量不多但是有下點雨的機會，桃園以南的西半部地區大致仍是多雲或有陽光的天氣型態。再來要等到下週一、二(03-04日)左右，隨著高空短波槽東移，台灣附近的水氣再度增多，中部以北、東半部地區的降雨才又會開始變得明顯起來。 週五南下的這波東北季風雖然比較乾，但是冷空氣的強度比較強一些，因此預估溫度下降也會比較明顯，降溫屬於逐日緩降的類型，但是持續時間可能會比較久一點。北部、東北部白天高溫自週五起逐漸下降，到週末以及下週一、二(03-04日)白天高溫預估只剩下21-23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。中部的台中到嘉義以及花蓮、台東一帶白天高溫也會逐漸下降到24-27度左右，夜晚清晨空曠地區低溫將會降到19-20度或更低，市區低溫大約20-22度。南部地區白天高溫則是有機會逐漸降到27-30度，夜晚清晨空曠地區低溫可能來到20-22度之間，市區低溫大約22-24度。 最後一提的就是未來幾天在南海到菲律賓東南方海面陸續會有熱帶擾動活動的機會，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，雖然已經來到10月底、11月初，但是有颱風發生其實還是蠻正常的情況。預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高，較大的機會是呈現低緯度西進的型態，不過時間還很久，仍要再觀察後續預報的變化，對台灣是否會有影響也還言之過早，等到擾動開始發展再來討論不遲。 以上氣象由天氣風險 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前