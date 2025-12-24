反聖嬰PK全球暖化 國海院建議這樣穿

〔記者洪定宏／高雄報導〕今天是平安夜，天氣又將轉變。國家海洋研究院表示，由於「反聖嬰」PK「全球暖化」，冬天的關鍵字不是「急凍」，而是「氣溫像坐雲霄飛車，冷起來超冷、暖起來超快」，建議「玉米式穿法」，也就是外面穿厚外套，但裡面薄一點，方便隨時穿脫應付溫差。

國海院分析，反聖嬰會讓天氣變冷，是因為太平洋赤道東邊的海水變涼了，導致大氣環流改變，東北季風變身「超級賽亞風」，讓冷空氣更容易衝下到台灣。

但要特別注意，今年是「反聖嬰」PK「全球暖化」，也就是雖然反聖嬰像開冷氣，但地球仍在暖化。所以結果往往不是「整個冬天都很冷」，而是「氣溫像坐雲霄飛車，冷起來超冷、暖起來超快」。

不過，台灣兩大區域的狀況不同。地處迎風面的北部及東半部，因為東北季風強，「水氣直接撞上來，容易陰雨綿綿、又濕又冷」，最好準備除濕機。中南部位於背風面，中央山脈擋住水氣，「偏乾、風很大」，加上輻射冷卻，日夜溫差會非常大，導致白天穿短袖，晚上想裹棉被。

因此，國海院強調，今年冬天的關鍵字不是「急凍」，而是「震盪」。如果冷氣團來襲，會覺得特別冷(尤其北部濕冷、南部日夜溫差大)；如果覺得「怎麼昨天熱死今天冷死」，這不是身體虛，而是「反聖嬰跟暖化在打架」。建議「玉米式穿法」，也就是外面穿厚外套，裡面薄一點，方便隨時穿脫應付溫差。

