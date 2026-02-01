反腐重大勝利？張又俠「被落馬」中共軍報發1694字長文喊：讓習主席放心

國際中心／綜合報導

遭整肅落馬的中共軍委副主席張又俠。（圖／翻攝自X平台 @panguqianxun）

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立落馬，其中，張被視為解放軍「二把手」，相關事件引發各界譁然，質疑聲浪不斷；對此，《中共解放軍報》特別撰文，讚揚查處張、劉兩人是「反腐敗鬥爭重大勝利」，文章還強調「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」，內容引人聯想。

《中共解放軍報》日前以「堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心」為題，但作者並未具名，而是屬名「解放軍報評論員」發出1694字的長文，內容提及，黨中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。

同樣被清算的劉振立是最高指揮官中，鮮少有實戰經驗的軍官。（圖／翻攝自X平台 @NiKiTa_32156）

同時宣示，堅決查處張又俠、劉振立，是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於推動人民軍隊拔除流毒根源、實現換羽重生，具有重要意義。

「腐敗是我們黨面臨的最大威脅，反腐敗是最徹底的自我革命。」文中反覆強調，反腐敗鬥爭關係黨對軍隊的絕對領導，關係人民軍隊性質宗旨，關係黨和國家長治久安。

中共解放軍報重申，這次對張又俠、劉振立立案審查調查，再次表明了反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的鮮明態度，是消除重大政治隱患的堅決鬥爭，是剷除腐敗滋生土壤和條件的重犁深耕，是打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰的強力推動。

中共解放軍報強調，全軍要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，全面貫徹新時代政治建軍方略，堅持黨對人民軍隊絕對領導，同時重申「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。

據《大紀元》報導，台灣國防安全研究院研究員沈明室直言，中共一向是缺什麼喊什麼，時隔多日，才透過軍報發文批判張，坐實軍心不穩，甚至出現反彈聲浪。

